共和黨內訌　美眾院否決支出法案

中評社北京12月21日電／據大公報綜合報導，美國國會眾議院19日未能通過候任總統特朗普支持的新支出法案，美國聯邦政府關門風險進一步增加。若國會無法在當地時間21日之前通過支出法案，美國政府將部分停擺，數十萬政府雇員將停薪休假，公共服務也將被擾亂。值得注意的是，38名共和黨議員19日投了反對票，凸顯共和黨內部特朗普派系與非特朗普派系之間的分歧。特朗普要求提高甚至是取消債務上限，但很多共和黨財政鷹派人士表示反對。



眾議院17日推出一項短期支出法案，將按照現行水平為美國聯邦政府提供資金至2025年3月14日，為議員們提供更多時間就新的年度撥款法案進行談判。兩黨原本已就此初步達成協議。但特朗普及其親信、億萬富豪馬斯克18日猛烈抨擊這項法案，讓眾議院共和黨領導層措手不及。根據特朗普的要求，共和黨領導層在新支出法案中加入將聯邦政府債務上限凍結至2027年1月30日的條款，引起民主黨人和部分共和黨人反對。



聯邦政府今恐部分停擺



眾議院19日就新支出法案進行表決，結果為174票支持、235票反對，法案未能通過。幾乎所有民主黨議員投了反對票，僅有兩人支持，還有一人投了出席票。出席票即不支持也不反對，但可計入法定人數。共和黨陣營多達38人投了反對票。



根據國會9月下旬通過的短期支出法案，為聯邦政府提供資金的期限從9月30日延長至12月20日。若兩黨不能及時推動新的支出法案在國會通過，美國聯邦政府將於當地時間21日零點（本港時間21日下午1點）部分停擺。



據《華爾街日報》報導，兩黨在19日投票前的辯論中鬧得不可開交。共和黨人稱民主黨人將為政府關門負責，但他們的發言很快被噓聲淹沒。主持會議的紐約州共和黨籍眾議員莫利納羅在試圖維持秩序時敲壞了議事槌。參議員們也走進眾議院圍觀這場鬧劇。



共和黨不同派系的領導人不斷進出眾議院議長約翰遜的辦公室，但幾個小時後走出門時仍無法回答接下來應該怎麼辦。據報導，議員們之間流傳著可能將政府撥款延長一周的說法，這樣可以把政府關門危機推遲到聖誕節之後。但即便這項措施在共和黨占多數的眾議院通過，也仍然需要民主黨配合才能在參議院獲批。憤怒的民主黨人暗示，特朗普和馬斯克破壞了兩黨早前達成的協議，他們已沒有心情繼續配合共和黨。

