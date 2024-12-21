剛果（金）政府：不明原因疾病患者繼續增加

中評社北京12月21日電／據新華網報導，剛果（金）政府20日宣布，該國已累計報告592人患不明原因疾病，目前實驗室檢測出的陽性病原體包括流感病毒、鼻病毒等。



剛果（金）政府發言人穆亞亞當天在該國的國家電視台宣讀內閣會議紀要時說，實驗室檢測結果顯示，流感病毒陽性率為28%，病患樣本中還檢測出鼻病毒和新冠病毒。



10月下旬以來，剛果（金）西南部寬果省報告出現不明原因疾病，患者症狀包括發熱、頭痛、咳嗽、流涕、身體疼痛等。



非洲疾病預防控制中心19日公布的數據顯示，本輪不明原因疾病已造成37人死亡，其中超四成是5歲以下兒童。該中心辦公室主任恩貢戈19日在線上新聞發布會上說，根據當前檢測結果，大部分病患樣本的瘧疾檢測結果呈陽性。關於這種疾病的成因目前主要有兩種假設，一種是“營養不良和病毒感染背景下的嚴重瘧疾”，另一種是“瘧疾和營養不良背景下的病毒感染”。不過恩貢戈表示，尚無法排除出血熱的可能，上述患者中有一名男性成年病人死於出血熱，其樣本已被送檢。



剛果（金）衛生部長坎巴12月5日宣布，該國已拉響防疫警報，並對病患樣本展開全力調查。世界衛生組織8日說，目前該病引發的風險在剛果（金）國家層面為中等，在區域和全球層面風險仍然較低。