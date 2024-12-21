【
大
中
小
】 【
打 印
】
新西蘭經濟陷入技術性衰退
http://www.CRNTT.com
2024-12-21 15:54:31
中評社北京12月21日電／據新華社報導，新西蘭統計局日前發布的數據顯示，繼第二季度環比下降1.1%後，新西蘭第三季度國內生產總值（GDP）環比下降1%，連續兩個季度負增長，陷入技術性衰退。
數據顯示，在構成GDP生產指標的16個行業中，11個行業的生產活動出現下降，其中製造業、商業服務業和建築業降幅最顯著。
數據還顯示，新西蘭第三季度人均國內生產總值環比下降1.2%，連續第八個季度下降。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
新西蘭軍艦沉沒原因公布
(2024-12-01 08:49:52)
新西蘭護理機構醜聞 70年20萬人受虐
(2024-11-13 10:54:01)
“親情中華·北京情思”演出在新西蘭舉行
(2024-11-12 14:37:15)
外媒：“五眼聯盟”謀劃開發“秘密雲”
(2024-11-02 08:24:50)
新西蘭一軍艦沉沒後發生燃油洩漏
(2024-10-12 09:51:10)
新西蘭央行兩個月內第二次降息
(2024-10-09 17:07:39)
新西蘭一軍艦起火擱淺 船員和乘客安全撤離
(2024-10-06 09:49:08)
中駐新使館聯合租車平台舉辦“自駕安全周”
(2024-09-27 18:46:32)
日澳新艦艇過航台海 解放軍全程跟監警戒
(2024-09-27 09:56:33)
2024年新西蘭中文周開幕
(2024-09-25 12:05:17)