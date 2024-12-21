新西蘭經濟陷入技術性衰退

中評社北京12月21日電／據新華社報導，新西蘭統計局日前發布的數據顯示，繼第二季度環比下降1.1%後，新西蘭第三季度國內生產總值（GDP）環比下降1%，連續兩個季度負增長，陷入技術性衰退。



數據顯示，在構成GDP生產指標的16個行業中，11個行業的生產活動出現下降，其中製造業、商業服務業和建築業降幅最顯著。



數據還顯示，新西蘭第三季度人均國內生產總值環比下降1.2%，連續第八個季度下降。