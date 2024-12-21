馬來西亞何以原則同意重啟馬航370搜尋？

中評社北京12月21日電／馬來西亞政府20日表示，原則同意基於水下探測公司“海洋無限”提出的新方案繼續搜尋失蹤的馬航370航班客機殘骸。馬航370航班客機失聯十年間，客機殘骸在世界多地被發現，搜尋工作多次啟動又中斷。此次馬政府為何原則同意重啟搜尋？“海洋無限”是什麼公司？怎麼樣重啟？



為何重啟搜尋？



新華社報導，馬來西亞交通部長陸兆福在20日的新聞發佈會上表示，此次搜尋基於水下探測公司“海洋無限”提供的最新信息和數據分析進行。交通部已對這些數據進行了細緻研究，認為這一基於許多專家研究的新方案是“可信的”，“海洋無限”公司“對這次提出的新搜索區域有信心”。



“這是尋找馬航370航班客機的又一次努力嘗試，也是我們對乘客親屬的承諾，馬來西亞政府會繼續搜尋。”陸兆福說：“我們希望這次搜尋能取得積極結果，找到客機殘骸並給家屬一個交代。”



馬航370航班客機失聯後，馬來西亞、澳大利亞和中國三方聯合開展搜索行動，完成了對南印度洋一塊12萬平方公里海域的水下搜索。在搜索未果後，三方于2017年1月宣佈中止搜索行動。



馬來西亞政府曾表示，允許組織或個人搜尋馬航370航班客機，並對發現飛機殘骸者予以獎勵。



“海洋無限”是誰？



“海洋無限”是一家以海洋機器人技術為特色的水下探測公司，其團隊主要位於美國和英國。



早在2018年1月，馬來西亞政府與“海洋無限”公司曾達成協議重啟搜尋，但經過對總計11.2萬平方公里海床完成的搜索和圖像搜集之後，依舊未有結果，當年5月底停止了搜尋工作。

