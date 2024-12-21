瑞典宣布停止資助聯合國近東救濟工程處

中評社北京12月21日電／據新華社報導，斯德哥爾摩消息：瑞典政府20日發布新聞通報說，決定停止對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）的資助。



通報說，瑞典政府19日批准了2025年瑞典國際發展合作署的工作計劃，明確了明年通過瑞典合作夥伴組織提供的援助內容。



瑞典政府宣布，將撥款8億瑞典克朗（1美元約合11瑞典克朗），用於應對加沙及周邊地區的人道主義危機。瑞典將繼續通過對世界糧食計劃署、聯合國兒童基金會、聯合國人口基金和國際紅十字委員會等人道主義機構的資助，支持加沙的人道響應工作。



根據通報，2024年，瑞典通過外交部和瑞典國際發展合作署向近東救濟工程處提供的援助總額為4.51億瑞典克朗。



瑞典媒體援引瑞典國際發展合作與外貿部長本傑明·杜薩的話說，瑞典決定終止對近東救濟工程處的資助是因為以色列中斷與該機構的合作後，該機構輸送人道主義援助變得更加困難。瑞典將繼續通過其他渠道向加沙提供人道主義援助。



今年1月末，以色列指認近東救濟工程處12名雇員參與去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）對以色列境內軍民目標的大規模襲擊。多個西方國家隨後暫停向近東救濟工程處提供資金。但隨著加沙地帶人道危機日益加重，瑞典等國陸續宣布恢復資助。



近東救濟工程處成立於1949年，主要負責向生活在約旦河西岸、加沙地帶以及約旦、敘利亞和黎巴嫩的巴勒斯坦註冊難民提供人道主義救助、教育和醫療等服務。