墨西哥央行下調基準利率至10%

中評社北京12月21日電／據央視新聞報導，當地時間12月19日，墨西哥央行宣布，將基準利率下調25個基點至10%。因為預計當地通脹將繼續呈下降趨勢。



墨央行當天發布公告說，鑒於在控制通脹方面取得的進展，未來可能在繼續謹慎地調整貨幣政策基礎上，考慮更大幅度的降息。



公告顯示，今年10月至11月間，墨西哥年度總體通脹率從4.76%降至4.55%，預計未來總體和核心指標都將呈下降趨勢。



這是墨央行自8月進入降息周期以來的連續第4次下調基準利率。