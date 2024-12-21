“2024最具幸福感城市”調查結果發布

中評社北京12月21日電／據新華社報導，“2024最具幸福感城市”調查推選結果20日在上海發布。成都、杭州等11個省會及計劃單列市，蘇州、湖州等10個地級城市，北京市西城區等4個直轄市轄區，寧波市鄞州區、廣州市天河區等9個城區，太倉、瑞安等12個縣級城市當選。



“最具幸福感城市”調查推選活動由《瞭望東方周刊》主辦，迄今已連續舉辦18年。本年度調查推選活動以“改革創新，讓城市生活更幸福”為主題，圍繞黨的二十屆三中全會進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決策部署，以城市居民為參與主體，聚焦共建人民城市、共創幸福生活，對現代化進程中中國城市人民群眾的獲得感、幸福感、安全感進行調查分析，展現中國城市增進民生福祉的創新舉措和顯著成績。



新華社副總編輯任衛東在致辭中表示，站在新的歷史起點，人民群眾對城市建設、對幸福生活有了新的需求與更大期待，這些都驅使我們的城市去破圈思考、主動作為，以更具智慧的發展戰略和更加精細的治理思路塑造“人與城”的關係，為人民群眾創造更有質感、更有成色、更有溫度的美好生活。



2024年度的調查推選活動歷時近3個月，經過大數據采集、問卷調查、材料申報、實地調研、專家評審等環節的嚴格遴選，成都、杭州、寧波、南京、長沙、青島、廣州、沈陽、西寧、大連、石家莊被推選為“2024最具幸福感城市”（省會及計劃單列市）；蘇州、泰州、溫州、宜賓、台州、湖州、攀枝花、威海、營口、嘉峪關被推選為“2024最具幸福感城市”（地級市）；北京市西城區、上海市閔行區、上海市黃浦區、北京市石景山區被推選為“2024最具幸福感城區（直轄市轄區）”；寧波市鄞州區、廣州市天河區、成都市雙流區、杭州市拱墅區、紹興市越城區、杭州市臨安區、溫州市鹿城區、杭州市富陽區、日照市東港區被推選為“2024最具幸福感城區”；江蘇省太倉市、浙江省瑞安市、內蒙古自治區伊金霍洛旗、浙江省樂清市、湖南省長沙縣、浙江省餘姚市、湖南省寧鄉市、浙江省慈溪市、山東省榮成市、湖南省瀏陽市、浙江省寧海縣、浙江省安吉縣被推選為“2024最具幸福感城市”（縣級市）。



根據材料申報和幸福城市大數據單項調查，甘肅省張掖市、山東省肥城市被推選為“2024最具幸福感城市之美麗宜業之城”。