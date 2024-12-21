國家醫保局要求排查虛開發票一藥雙價等問題

中評社北京12月21日電／據新華網報導，20日，國家醫保局針對公安部門偵破的醫藥領域虛開發票案，向各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團醫保局發函，要求認真排查銀杏葉提取物注射液、頭孢唑肟鈉注射液、水解蛋白口服溶液等涉案產品是否存在類似問題，盡快摸清掛網價格底數。



國家醫保局在函件中表示，堅決反對虛高藥價加重患者負擔，堅決反對虛開發票形成非法利益鏈條，堅決反對“一藥雙價”“帶金銷售”等違法違規行為。



函件要求，案件查處地醫保局代表有關藥品掛網省份，及時與相關部門溝通，詳細瞭解具體案情，掌握“一藥雙價”問題線索，盡快依規約談督促涉事醫藥企業規範價格行為。對既不反映醫藥生產企業實際收入，又額外增加患者費用負擔的代理商加價部分，要堅決擠出藥品虛高價格水分。根據案件查實的虛開發票、行賄等違法行為，嚴格執行醫藥價格和招采信用評價制度，給予相關企業失信評級和相應處置措施。



函件明確，各省（自治區、直轄市）醫保局及時跟進落實處置結果，堅決舉一反三。對同通用名其他廠牌類似藥品價格虛高的，督促相關企業規範價格行為，合理下調掛網價格，促進患者購藥價格更多與醫藥生產企業實際價格相協同，重點關注經銷商或代理商刻意做高價格用於不當營銷行為。持續加大醫藥價格風險處置力度，保障群眾用上質優價宜的藥品。