美國取消對敘利亞沙姆解放武裝領導人的懸賞金

中評社北京12月21日電／新華社援引美國媒體報導，美國一個由高級別外交官組成的代表團20日在敘利亞首都大馬士革會見了“敘利亞沙姆解放武裝”領導人艾哈邁德·沙拉，隨後宣佈取消此前為捉拿沙拉開出的懸賞金。



美國代表團由美國國務院負責近東事務的助理國務卿芭芭拉·利夫、美國國務院近東事務局高級顧問丹尼爾·魯賓斯坦和美國總統人質事務特使羅傑·卡斯滕斯3名外交官組成。這是美國外交官在敘利亞前總統巴沙爾·阿薩德政權被推翻後首次到訪敘利亞。



利夫當天晚些時候在約旦以電話形式對媒體發表談話說，美方與沙拉討論了“確保恐怖主義組織不在敘利亞境內或境外對包括美國及其地區伙伴構成威脅的關鍵需要”。沙拉承諾將滿足美方訴求。基於此，美國政府取消此前為捉拿沙拉開出的懸賞金。利夫同時表示，沙拉在當天的會談中展現了“務實”態度，美方將根據他的行動而非表態決定下一步舉措。



“敘利亞沙姆解放武裝”12月8日宣佈“解放大馬士革並推翻阿薩德政權”後，該組織領導人阿布·穆罕默德·朱拉尼逐漸出現在公眾視野，在接受媒體採訪和會見外國官員時更多使用其本名艾哈邁德·沙拉。



2013年，美國政府以沙拉接受“基地”組織領導為由認定他為恐怖分子，並懸賞1000萬美元捉拿他。2018年，美國政府以“敘利亞沙姆解放武裝”與“基地”組織有關聯認定該組織為恐怖組織。隨著敘利亞政府過渡進程開啟，美國政府近日多次表示，正與敘各派別接觸，但未承諾將“敘利亞沙姆解放武裝”從其恐怖組織名單中移除。