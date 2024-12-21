美國會眾議院通過短期支出法案

中評社北京12月21日電／美國國會眾議院20日通過一項短期支出法案並將其提交參議院。此時距離聯邦政府資金耗盡僅剩數小時。這意味著聯邦政府停擺大概率得以暫時避免。



新華社報導，該法案允許聯邦政府維持現有支出水平至2025年3月14日，其條款還包括1000億美元救災資金和為農民提供100億美元援助等內容。但這一最新法案不包括當選總統特朗普此前要求的提高債務上限的條款。



根據美國會此前通過的支出法案，聯邦政府資金將於12月20日結束時耗盡。如果國會不能及時批准新的支出法案，那麼聯邦政府部分機構將陷入停擺。隨著這一日期臨近，國會兩黨就支出法案的爭鬥越發激烈。



眾議院17日發佈一項短期支出法案，將按現行水平為政府提供資金至明年3月14日，為立法者提供更多時間就新的年度撥款法案進行談判。同時，該法案包括救災資金和為農民提供的援助。這一法案是20日通過法案的最初版本。



儘管兩黨當時已初步達成協議，但特朗普18日突然宣佈“完全反對”擬議中的短期支出法案。眾議院議長邁克·約翰遜等人隨後尋求備用方案，將特朗普要求的提高債務上限條款加入，並移除了一些與支出法案無關的條款，但新方案19日沒能在眾議院得到大多數議員支持。



眾議院共和黨領袖隨後又再次與民主黨領袖談判，在距離聯邦政府停擺僅剩數小時之際，雙方達成協議並通過新的短期支出法案。該法案預計很快將在參議院通過，經拜登總統簽署後生效。



美國國會兩黨通常應該在10月1日新財年開始前通過新的年度撥款法案。但由於近年來兩黨爭鬥激烈，往往無法及時達成一致，國會便通過短期支出法案以暫時維持聯邦政府運轉。



美國聯邦政府最近一次“停擺”發生於2018年末至2019年初。圍繞國會預算案撥款建造美墨邊境牆問題，白宮和國會民主黨人相持不下，造成聯邦政府部分暫停運轉35天，這是美國歷史上持續時間最長的聯邦政府“停擺”。