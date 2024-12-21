第十一屆中國商業創新大會在北京召開

中評社北京12月21日電／據人民網報導，12月18日—19日，第十一屆中國商業創新大會在北京舉辦。大會以“激發新質生產力 迸發創新大能量”為主題，匯集來自政府、行業協會、學界、媒體、企業等各領域的專家及代表，共同深入剖析商業創新的前沿趨勢與策略，探索商業創新新路徑。



在“創新巔峰篇”環節，與會嘉賓深入剖析商業創新的前沿趨勢與策略，交流創新實踐的新經驗，展望未來商業的新願景。



“創新是從根本上打開增長之鎖的鑰匙。”中國商業聯合會黨委書記、會長姜明在大會上表示，今年以來，我國積極發展新質生產力，創新實力穩步提升。從商貿流通領域的視角出發，新質生產力是商業轉型階段更具融合性、更具可及性的生產力。從本質上看新質生產力本身就是高質量發展端，通過科技創新、品牌賦能可以催生新經濟、新商業、新動能，這些新的商業模式架構就是新質生產力的核心要素。



商務部市場體系建設司副司長李維正表示，2024年是“消費促進年”，商務部始終堅持創新驅動，把創新作為促進商務高質量發展的重要動力，不斷完善政策舉措，優化市場環境，推動商業領域新業態、新模式、新場景持續湧現，以創新促進商業繁榮、內需擴大。



商務部原副部長張志剛認為，要以問題和方向為導向，全面確立新發展理念，構建新發展格局，而實現高質量發展、創新發展，仍然任重道遠。“當下我們不僅需要恢復經濟發展的信心，也需要攻堅克難的韌性。衹有堅韌不拔，才能行穩致遠。”他說。



深圳市寶安區人民政府黨組成員、副區長李宏濤認為，在商業創新中，政府的工作重點在營商環境上。寶安區在政策、資金、服務等方面給予企業大力支持，並成立了並聯審批專班，把區裡11個部門全部串聯在一起，化繁為簡，提升工作效率。



中國商業聯合會商業店裝與展陳行業分會會長王躍分享了科技帶來的新變化。店裝與展陳行業將數字加工的技術運用到行業裡，將燈光、色彩、藝術裝置等加入店面裡等，不僅能提升工作效率和質量，還能給場景帶來更多的情感價值。



本次大會發布了由中國商報社、浙江工商大學消費與流通研究院、佑創新商業智庫聯合推出的《2025中國商業創新關鍵詞》報告。浙江工商大學消費與流通研究院副院長、杭州電子商務研究院院長、中非經貿研究院院長趙浩興表示，2025年的中國商業創新關鍵詞包括心新相印、數實融合、新質消費、強鏈出海。

