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俄羅斯庫爾斯克州雷利斯克市遭導彈襲擊
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2024-12-21 15:53:59
中評社北京12月21日電／據新華網報導，俄羅斯庫爾斯克州雷利斯克市20日遭烏克蘭武裝力量導彈襲擊。目前襲擊造成的人員傷亡情況還不清楚。
庫爾斯克州代理州長亞歷山大·欣施泰因20日通過社交媒體表示，烏克蘭武裝力量對該州雷利斯克市民用設施進行導彈襲擊，救援人員已經趕往現場。
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