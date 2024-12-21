俄羅斯庫爾斯克州雷利斯克市遭導彈襲擊

中評社北京12月21日電／據新華網報導，俄羅斯庫爾斯克州雷利斯克市20日遭烏克蘭武裝力量導彈襲擊。目前襲擊造成的人員傷亡情況還不清楚。



庫爾斯克州代理州長亞歷山大·欣施泰因20日通過社交媒體表示，烏克蘭武裝力量對該州雷利斯克市民用設施進行導彈襲擊，救援人員已經趕往現場。