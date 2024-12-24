中評現場：參觀澳門博物館 彭麗媛很感興趣

在博物館三層大堂，彭麗媛和剛剛參觀完展覽的小朋友們交流參觀感受。彭麗媛勉勵大家傳承優秀傳統文化，厚植愛國愛澳情懷，努力學習知識和技能，積極投身澳門建設和國家發展。（中評社 林艶攝） 中評社澳門12月24日電（記者 林艶 郭至君）12月19日上午，國家主席習近平夫人彭麗媛在澳門特別行政區行政長官賀一誠夫人鄭素貞陪同下，來到澳門博物館參觀。中評社記者日前也重走了澳門博物館的路線。



澳門博物館位於澳門歷史城區，坐落在澳門著名的歷史遺跡大炮台之上，緊鄰澳門著名歷史建築大三巴牌坊。澳門博物館於1998年4月18日落成開幕，是一間展示澳門歷史和多元文化的博物館，館內的展品以其豐富和深刻的歷史和文化內涵，展示數百年來澳門的歷史變遷，講述來自不同國家、具有不同文化背景的居民在澳門和平共處的生活。彭麗媛參觀博物館期間，仔細察看了館藏文物，深入瞭解澳門的歷史變遷和中西交融的建築、行業、文化生活等情況，同當地瓷磚畫製作、木雕等非遺傳承人親切交流。



中評社記者21日上午特別來到澳門博物館，當天全館免費開放參觀，吸引了大量的市民遊客。工作人員告訴記者免費開放參觀是從彭麗媛夫人來訪後的第二天開始的，將一直持續到聖誕。走進博物館，具有澳門建築特色的濠江景致十分吸睛，不少市民遊客正在開心地駐足打卡留念。當時，彭麗媛走過這條濠江景致時也不時與身旁人員交流互動。中評社記者在順著彭麗媛的足跡重走過程中，也在博物館裡身臨其境般地感受到了澳門獨特的建築風格，尤其是東西方不同元素的建築文化設計，傳統的中式建築風格、亞熱帶的特色，以及源於歐洲新古典派的相糅合，無不展示著澳門嫵媚風情。



中評社記者在該展區看到了一個“下午茶大餐”，桌子上擺滿了豐盛且種類多的茶點，目測應有超過二十款的不同茶點構成。據瞭解，土生烹飪法在澳門葡人文化中是比較典型的一面，它可以把不同來源的傳統，例如很古老的葡式烹飪法及東方特有的烹調法予以和諧的結合。



根據採訪所知，文創集市中的文創產品非常吸引彭麗媛。中評社記者也特別在澳門博物館的禮品店中找到了當時彭麗媛觀看的系列文創產品，十分具有澳門和葡萄牙特色，保溫杯、杯墊、馬克杯、冰箱貼等各種文創產品應有盡有，尤其是被視為幸運象徵的吉祥物葡國公雞無處不在。店員告訴中評社記者，彭麗媛看到這些融合了中葡文化的文創產品非常感興趣。

