2024鼓嶺論壇在北京舉行

中評社北京12月21日電／據新華社報導，2024鼓嶺論壇20日在北京舉行，論壇主題為“跨越文化差異 傳承友誼信任”。包括“鼓嶺之友”成員在內的150餘位中美兩國嘉賓參加論壇，圍繞“努力推動中美友好交流行穩致遠”“共同探尋中美正確相處之道”等重要議題深入交流探討。



鼓嶺故事是習近平總書記親自推動中美民間友好交流的一段佳話，承載著兩國人民的真摯情感。習近平總書記對講好鼓嶺故事、傳承鼓嶺情緣提出殷切期望，人民日報不僅見證、記錄了鼓嶺故事的起始和賡續，更不斷挖掘、推廣鼓嶺情緣所展現的中美友好交往佳話。與會嘉賓認為，媒體要講好鼓嶺故事，展現習近平總書記親自引領推動中美民間友好交流的領袖風範；傳承鼓嶺情緣，挖掘更多中美民間友好交流的感人細節；放大鼓嶺效應，積極搭建有利於推動中美民間友好交流的平台橋梁，助力走出一條新時期中美正確相處之道。



本次論壇由人民日報數字傳播有限公司和《環球時報》社有限公司聯合主辦。論壇成功舉行“鼓嶺論壇官方網站”上線儀式，發布《中美青年友好交流倡議》，啟動“中美友好合作故事”作品征集活動。此外，還特設“放眼中美經貿合作機遇與挑戰”“新技術浪潮下探尋合作新空間”“共同為匯聚人民力量架橋鋪路”三場圓桌對話。