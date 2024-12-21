賴清德批“立院”通過3法　朱立倫喊戰到底

中評社台北12月21日電／“立法院”20日在藍白聯手表決下，一口氣通過選罷法、憲訴法與財劃法3項修法，賴清德透過臉書粉專發文，批評修法過程悖離民主，國民黨主席朱立倫21日參加台南市黨部舉辦的130周年黨慶活動，反批“難道民主是民進黨作主？”強調表決制度才是民主，民進黨欲用暴力一定戰到底。



“立法院”20日在藍白“立委”強力支持下通過選罷法、憲訴法與財劃法3項修訂案，引發民進黨從上到下炮轟藍白強行通過3惡法，賴清德更公開發文是悖離民主，將窮盡一切救濟手段，“民主紛爭要用更大的民主解決”。



中時新聞網報導，朱立倫21日以“民主非常重要的一天”形容在野黨團結通過20日的修訂法案，強調民主是投票表決、少數服從多數，民進黨卻想用暴力、側翼攻擊方式打破“立法院”的表決制度，質疑“難道民主是民進黨作主？”、“民進黨贏才叫民主？”



針對3項法案修訂，朱立倫強調，選罷法修訂後並未更改25%的罷免門檻，只增加1項每份連署書需有身分證影本證明，避免連署造假。“憲法訴訟法”的修法，世界各國在釋憲上都需3分之2席大法官同意，台灣有15席大法官，卻只需一半8席同意，並不合理，未來將從8席修改為9席，微調為5分之3席同意，已算客氣。



提到財劃法，朱立倫指出是各縣市長25年來最期待，包括賴清德擔任台南市長時都曾表示不修改就是“中央”集錢或集權。他以分配比例說明，原本100元的稅收，現在修法“中央”占65元，地方35元，此舉約可讓地方縣市政府增加3000多億元的分配款，以“中央政府”今年超收5000多億元稅金來說，修法後並未造成“中央”財政困難。