接民眾黨主席？蔡壁如提接班人3特質

中評社台北12月21日電／民眾黨主席柯文哲近日透過律師聲請，將辭職聲明書交付黨祕書長周榆修，北檢昨（20）日裁准，引發外界討論。至於民眾黨未來會由誰擔任主席也引發關注，網友也好奇身為前核心幕僚的現任台中市政府顧問蔡壁如是否會接下黨魁，對此，她今（21日）下午回應，黨有黨章跟黨規，制度都很完善，未來不管是誰出任，這也是任重道遠職責，必須具有溝通、妥協、整合能力。



中時新聞網報導，針對民眾黨今日召開緊急會議，黨內人士傳出全力慰留柯文哲一事，蔡壁如在桃園市接受媒體聯訪時表示，在大家集體智慧下，要怎麼去慰問黨主席，都給予尊重，其實主席應該也是基於愛護民眾黨，而辭掉黨主席，其實主席也期待黨內走向集體領導。



至於外傳熱門接班人選？蔡壁如回應，黨有黨章跟黨規，制度都很完善，黨主席辭掉後，接下來該怎麼做就怎麼做；但她也說，第一，柯文哲主席是民眾黨永遠主席，精神領袖，第二，依照黨章黨規怎麼做就做。



不過，蔡壁如提到，接任的人選要有幾特點，第一，在民眾黨低迷情況下，能否帶領民眾黨往前走，第二，在政黨之間的溝通妥協，現在黨內有外界所傳的各方領袖意見，因此在黨內的溝通跟妥協，還有對外的溝通也是重要，未來不管是誰出任，是任重道遠職責，具有溝通、妥協、整合能力，才能帶領民眾黨再出發。



蔡壁如表示，民眾黨經過這幾個月風風雨雨，對於所有挫折、失敗，都非常有勇氣反省，反省之後會改進，重新出發，為人民服務，重新出發和民眾溝通，這也是柯文哲主席一直強調的建黨初衷。她也坦言，很多黨員面對黨內低氣壓，有退黨潮的傳聞，雖還沒看到相關資料，但自己都會利用假日跟各處黨代表、小草做溝通，像昨晚跑到花蓮，還是有黨員願意坐下來溝通，也願意出席活動。



不過，蔡壁如也坦言，目前自己還有台中市府顧問的身分，沒有辦法代理黨主席、兼任黨職，但自己很願意到處跟黨員溝通，這是她能做的。