入議場被阻　韓國瑜發火：我不可能一直消失

中評社台北12月21日電／“立法院”19日晚間，由綠營破窗闖入議場，到20日藍營成功攻佔，朝野對立劇烈，民進黨祕書長林右昌更號召支持者參加青鳥行動。還原昨日衝突，“立法院長”韓國瑜因綠營突襲，二度想進入議場開會都被阻，因此韓國瑜向朝野黨鞭說，在議事規則下的攻防他都尊重，但半夜破窗的行為就是沒有要談，只想打架，他無法站上主席台必須向全民交代，因此倘再無法開會，將公開對外舉行記者會譴責暴力，並要求“各政黨”黨主席約束自家人的脫序行為。



中時新聞網報導，“立院”人士透露，韓國瑜一直秉持包容朝野攻防，只要大家在正常的議事攻防下，他都不會置喙，也不會阻止。但19、20日已經到了無法可談的狀況，不像“國會”改革大家在議場開門前推擠衝突，竟然出現破窗、找助理擋門的狀況，這已經超出了朝野攻防的框架。



據瞭解，綠營19日晚間破窗闖議場，再加上當天下午韓國瑜召集協商，綠營也直接甩態不出席，韓國瑜認為已經呈現無法溝通的狀況下，因此已略有不滿。



韓國瑜20日上午抵達議場後，曾在9點開會時二度想要步入議場開會，雖然有藍委、駐衛警協助組成人牆，但綠委殺紅了眼阻撓，民進黨“立委”王美惠甚至一把抓住韓國瑜衣服，讓韓國瑜摔倒，韓國瑜一直到11時許終於進入議場。



韓國瑜起初在後方休息是跟朝野黨鞭說明，開會時間到，他一定必須進去議場，如果一直無法進入議場開會，他就只能舉行記者會，對外說明他“為什麼不能正式開會”。

