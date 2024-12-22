馬英九四川之行開啟　將訪三國文化聖地武侯祠

武侯祠（中評社 海涵攝） 中評社成都12月22日電（記者 海涵）正在大陸參訪的中國國民黨前主席馬英九及隨團台灣青年21日抵達成都，將在四川繼續展開交流訪問。在同四川省委書記、省人大常委會主任王曉輝，省委副書記、省長施小琳的會見中，馬英九透露，接下來幾天會參訪一些歷史景點，包括武侯祠。



成都武侯祠是唯一一座紀念劉備、諸葛亮、關羽、張飛等蜀漢英雄的君臣合祀祠廟，也是全世界影響最大的三國遺跡博物館，它是以劉備陵寢所在地（惠陵）為基礎發展而來‌。‌中評社記者21日提前打卡了武侯祠。雖然當天只是一個尋常周末，但是到訪武侯祠的遊客卻非常多，還有不少國外遊客。



如今的武侯祠占地面積15萬平方米，由漢昭烈廟、武侯祠、惠陵、三義廟四部分組成，其中漢昭烈廟又稱劉備殿，供奉著劉備的塑像，兩側分別是關羽和張飛的塑像；武侯祠又稱諸葛亮殿內供奉著諸葛亮的塑像，旁邊是其兒子和孫子的塑像。此外，武侯祠內還有許多石碑和匾聯，其中最著名的是被稱為“三絕碑”的《蜀漢丞相諸葛武侯祠堂碑》，由裴度撰文、柳公綽書法、魯建鐫刻，因其文章、書法和鐫刻的精湛工藝而聞名‌。



武侯祠是研究三國歷史和文化的重要遺址。風起雲湧的三國故事揭示出“在分裂和動蕩中尋求統一和穩定是歷史必然趨勢”，給後人許多啟發。馬英九過去也曾引用《三國演義》中“天下大勢，分久必合”來談兩岸關係。



縱觀馬英九幾次訪陸行程，探尋中華歷史文化根脈一直是重要內容。成都是千年古城，巴蜀大地孕育了燦爛輝煌的古蜀文明。除武侯祠外，馬英九此行率台灣青年在四川會陸續參訪杜甫草堂、三星堆遺址等地，將進一步感受中華文化的源遠流長。



