馬英九昨抵川同省委書記、省長會面

四川省委書記、省人大常委會主任王曉輝，省委副書記、省長施小琳在成都會見來川參訪的中國國民黨前主席馬英九一行。 中評社成都12月22日電（記者 海涵）正在大陸交流訪問的中國國民黨前主席馬英九一行21日離開黑龍江，轉赴四川。在四川的幾天時間裡，馬英九一行將參訪武侯祠、三星堆遺址、大熊貓野放研究中心、杜甫草堂等地。



昨天傍晚，四川省委書記、省人大常委會主任王曉暉，省委副書記、省長施小琳在成都會見來川參訪的中國國民黨前主席馬英九一行。



王曉暉、施小琳代表四川省委、省政府對馬英九一行表示歡迎，並簡要介紹了四川歷史文化和經濟社會發展情況。王曉暉說，馬英九先生長期以來堅持“九二共識”、反對“台獨”，為促進兩岸關係和平發展，深化兩岸交流交往作出了積極貢獻，我們深表讚賞。最近兩年，馬英九先生三度率團訪問大陸，祭祖尋根、交流參訪，身體力行弘揚中華民族慎終追遠、敬祖愛鄉的優良傳統，這次又率台灣青年訪問大陸並來川參訪交流，促進兩岸青年朋友互學互鑒、交流交心，為推動兩岸關係和平發展、融合發展注入了新的活力。四川與台灣情深緣厚，近年來兩地人員往來頻繁、經貿合作密切、文化交流活躍，充分彰顯了兩岸同胞血脈相連、手足情深的濃厚情誼。當前，四川發展站在了新的歷史起點，開啟了全面建設社會主義現代化四川新征程。我們將深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，在堅持一個中國原則和“九二共識”基礎上，持續推進川台融合發展，與台灣各界共享四川現代化建設新機遇。熱忱歡迎廣大台灣同胞特別是青年朋友來川追夢、築夢、圓夢，歡迎更多台資企業來川投資興業、發展共贏，為擴大兩岸合作交流、推進祖國統一大業作出更大貢獻。



在會見中，馬英九用四川話發言。他說，抗戰時期他的父母在四川讀大學，都會講四川話，所以他中學時就學會講四川話了。馬英九感謝四川省對此次參訪的熱情接待，他表示，兩岸同胞血濃於水、同氣連枝，台灣與四川歷史淵源深厚、交流交往密切，願推動兩地進一步加強各領域特別是青年之間的交往合作，增進兩岸同胞福祉，助力兩岸和平發展。