李環語中評：習主席在澳講話傳遞意涵深刻

中國現代國際關係研究院港澳所副所長李環（中評社資料圖） 中評社香港12月23日電（記者 盧哲）12月18日至20日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親臨澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。中國現代國際關係研究院港澳研究所副所長李環在接受中評社記者專訪時表示，習主席在此次在澳門的重要講話，傳遞出的意涵特別深刻。



習主席在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話中指出，澳門回歸祖國25年來，在中央政府和祖國內地大力支持下，特別行政區政府團結帶領社會各界接續奮鬥，具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得巨大成功。澳門發生翻天覆地的變化，國際影響力大幅提升。



李環表示，澳門回歸25年來，“一國兩制”的實踐成功有四個重要因素。第一，是能夠準確踐行“一國兩制”方針。“就像習主席說的，堅守'一國'之本，善用'兩制'之利。根深才能葉茂，本固才能枝榮。”李環認為，澳門的“一國兩制”實踐行駛在正確的軌道上，是其取得成功的重要保證。



第二，是依法進行治理。李環說，依法治理，“法”是指的憲法和基本法，是在澳門憲制框架內進行治理，這一點特別的重要。“準確貫徹‘一國兩制’，實際上就是指一定要依法辦事，依法治理，這是最核心最重要的一個因素。”



第三，澳門制定了適合本地實際的一些政策。李環說，例如博彩專營權的開放，實際上是基本法118條規定的，澳門特別行政區根據本地整體利益自行制定旅遊娛樂業的政策。“也就是說，有關博彩這一方面的政策是交由澳門特區政府來決定的。特區政府根據基本法第118條決定開放博彩專營權，這對於澳門來說是一個具有重要意義的決策，現在回看，也是一個正確的決策。”李環表示，正是因為2002年博彩專營權的開放，澳門後來的經濟出現了飛速增長，這也成為澳門改善民生等條件的基礎，“因為經濟增長了，財政充沛，才有能力去改善民眾的生活。”