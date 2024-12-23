張建答中評：澳門回歸最大成就在民生改善

上海國際問題研究院港澳研究室主任張建（中評社資料圖） 中評社香港12月23日電（記者 袁曉麥）12月18日至20日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平來澳門視察，並出席慶祝澳門回歸祖國二十五周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，發表了一系列重要講話。上海國際問題研究院港澳研究室主任張建對中評社表示，澳門回歸25年來最大的成就在於民生改善。未來，澳門需要做好珠澳合作開發橫琴這篇文章，結合澳門特色、澳門優勢，積極推動經濟多元發展。



澳門回歸最大成就：民生改善惠及全民



張建指出，回歸以來，澳門取得的最大的成績是民生領域的變化。“正如習近平主席一直要求澳門要‘堅持把發展經濟、改善民生放在首位’。”他指出，回歸25年來，澳門民生領域發生了很大變化，澳門居民、百姓的歸屬感、獲得感和幸福感的大幅提高。澳門百姓對美好生活的向往逐步實現。“小而富”、“小而美”的澳門給澳門居民帶來幸福美好的生活。



張建表示，有一系列數據為澳門民生改善提供了詳實腳注。比如，1999年至2023年，澳門人均本地生產總值由1.5萬美元增長至6.9萬美元，人均GDP位居世界前列。根據《福布斯》雜誌的統計，澳門成為亞洲最為富裕的地區。比如，澳門總體就業人口月收入中位數由1999年的4920澳門元增加至2023年的1.75萬澳門元。再比如，澳門初級衛生保健體系被世界衛生組織評為“太平洋地區典範”，教育福利在亞洲領先。他強調，正如習近平主席在澳門回歸25周年大會的講話中指出的，澳門堅持以人為本施政理念，就業、住房、教育、醫療、社會保障等各項事業取得長足進步，構建了涵蓋生命全周期、覆蓋生活各領域的民生保障體系，保持了社會長期和諧穩定。



澳門多元文化和諧共存四大基礎



澳門社會不同族群友好相處、多元文化和諧共存的現象備受關注。對此，張建從四個方面分析了這一文化的基礎：一是澳門包容的街坊文化，體現鄰里守望相助；二是澳門互助的社團文化，澳門社團數量從回歸時的1700多個增至近1.2萬個；三是澳門傳統的社區文化，保留了純朴民風；四是澳門中外多元的融合文化，這也是中央賦予澳門“三個一”定位中“一基地”，即“以中華文化為主，多元文化共存的合作交流基地”的重要基礎。

