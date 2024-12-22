﻿馬斯克力挺英德極右政黨惹爭議

圖：馬斯克（左）被視為美國當選總統特朗普的親密盟友。圖源：美聯社 中評社北京12月22日電／據大公報報導，綜合路透社、BBC報導：美國億萬富豪馬斯克20日公開表示對極右翼德國選擇黨的支持。多名德國主流政黨議員批評馬斯克試圖干預德國即將舉行的大選。在此之前，英國右翼民粹政黨“改革黨”領導人法拉奇前往佛州海湖莊園與馬斯克會面，並證實馬斯克有意向該黨進行政治捐款，引發巨大爭議。



馬斯克在X平台發文：“衹有德國選擇黨可以拯救德國。”德國選擇黨領導人、該黨推舉的總理候選人魏德爾隨後回應稱：“是的！你說得對極了。”



德國總理朔爾茨回應稱，德國有言論自由，也適用於億萬富翁，但言論自由也意味著可以說那些不正確的、對政治建議毫無助益的話。



德國議會將於明年2月提前大選。根據德國公共廣播聯盟（ARD）19日公布的民調顯示，基民盟目前支持率最高，為33%；德國選擇黨以19%名列第二，社民黨和綠黨目前支持率均為14%。



馬斯克的言論引發德國政壇不滿。基民盟議員雷德克表示：“一個未來美國政府重要人物干預德國選舉，是具有威脅性、令人惱怒且不可接受的行為。”朔爾茨所屬的社民黨議員謝佛爾稱馬斯克的發言“令人完全無法接受”，“我們與美國關係非常密切，但反對干預我們的大選”。



親商的自民黨籍前財長林德納表示：“雖然控制移民對德國至關重要，但德國選擇黨反對自由和商業，它就是一個極右翼政黨。”