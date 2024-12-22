韓國成功發射第三顆軍事偵察衛星

中評社香港12月22日電／韓國昨晚成功發射第三顆軍事偵察衛星。



香港電台報導，衛星昨晚在美國加州一個空軍基地，借助美國太空探索技術公司SpaceX研製的“獵鷹9”號運載火箭發射升空，之後成功進入目標軌道，並與海外地面站成功通信，發射中心確認發射任務成功。



韓國國防部正在推進將共5顆軍事偵察衛星發射升空計劃，最新發射的是計劃的第三顆衛星。