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韓國成功發射第三顆軍事偵察衛星
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2024-12-22 09:47:32
中評社香港12月22日電／韓國昨晚成功發射第三顆軍事偵察衛星。
香港電台報導，衛星昨晚在美國加州一個空軍基地，借助美國太空探索技術公司SpaceX研製的“獵鷹9”號運載火箭發射升空，之後成功進入目標軌道，並與海外地面站成功通信，發射中心確認發射任務成功。
韓國國防部正在推進將共5顆軍事偵察衛星發射升空計劃，最新發射的是計劃的第三顆衛星。
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