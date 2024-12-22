﻿敘利亞變天　以色列謀吞並戈蘭高地

左圖：以色列已派兵進入戈蘭高地緩衝區。圖源：美聯社；右圖：以色列空軍直升機飛越戈蘭高地的赫爾蒙山。圖源：美聯社 中評社北京12月22日電／據大公報報導，敘利亞變天，讓“中東水塔”戈蘭高地再次受到關注。戈蘭高地擁有重要的水資源，又是戰略要地，以色列過去趁兩次中東戰爭，從敘利亞手中占領了戈蘭高地大部分地區。巴沙爾政府倒台後，以色列近期除了派軍控制高地的哨所，又推出戈蘭高地人口倍增計劃，外界擔憂以色列可能趁著敘利亞局勢不穩，企圖全面占領戈蘭高地。



敘利亞巴沙爾政權8日倒台，以軍當天即出動大批部隊，趁亂控制位於戈蘭高地赫爾蒙山的敘利亞哨所，這是自1974年兩國停戰以來，以軍首次越過停火線，侵占戈蘭高地緩衝區。以方9日聲稱，此舉出於本國安全考慮的“臨時”性措施，但以色列總理內塔尼亞胡隨後卻宣稱，“戈蘭高地將永遠是以色列不可分割的一部分”。他還單方面宣布，《部隊脫離接觸協議》已破裂失效。



12月15日，以色列政府還批准了一項總額約1100萬美元的計劃，旨在將戈蘭高地所占地區的居住人口翻倍。17日，內塔尼亞胡與國防部長卡茨等人視察赫爾蒙山的哨所，更指示以軍隊留在具備重要戰略地位的赫爾蒙山。以色列近來對戈蘭高地動作頻頻，引發外界強烈擔憂。



以色列強占戈蘭高地57年



戈蘭高地是敘利亞西南部一塊狹長地帶，面積約為1800平方公里。自1944年敘利亞獨立以來，戈蘭高地一直被國際社會認為是敘利亞領土的一部分。1967年第三次中東戰爭爆發（即“六日戰爭”），以色列趁勢從敘利亞手中占領戈蘭高地的大部分地區。1973年“贖罪日戰爭”爆發，敘利亞試圖重奪戈蘭高地，衝突持續至1974年，敘、以雙方簽署了停戰的《部隊脫離接觸協議》，在戈蘭高地東側設立緩衝區，規定兩國軍隊不可越過界限，聯合國同年派出維和部隊進駐，管理緩衝區。1981年，以色列單方面宣布吞並戈蘭高地以控區，國際社會不承認以色列對戈蘭高地擁有主權。



以色列覬覦戈蘭高地，主要出於自然資源和戰略方面的考慮。首先，戈蘭高地水資源豐富，被稱為中東地區的“水塔”，年降水量約500－800毫米，南面的加利利湖是約旦河的源頭，而以色列國內使用的大約40%的水源都來自這裡。其次，戈蘭高地是天然制高點，赫爾蒙山位於敘利亞與黎巴嫩邊界，最高峰海拔2814米，是地中海東海岸地區最高點，可監視黎巴嫩和敘利亞首都大馬士革附近的大片地區。