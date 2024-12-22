又現安保缺口　德部分城市關閉聖誕市集

事發後有傷者躺在路邊的擔架上，警察在旁戒備。圖源：法新社 中評社北京12月22日電／據大公報報導，綜合德國之聲、《每日郵報》報導：德國馬格德堡汽車撞人襲擊發生於12月20日，也讓人回想起八年前12月19日發生的柏林聖誕市集恐襲，當時一名宣稱效忠“伊斯蘭國”（ISIS）的極端分子駕駛貨車衝向人群，造成大量死傷。德國各地的聖誕市集均加強了安保措施，四周設有巨大的混凝土石塊阻止車輛入內。不過，此次馬格德堡的襲擊者，顯然發現了一個可供車輛駛入的缺口。幸存者回憶事發過程時仍驚魂未定。



一名當時在現場的男子表示，聖誕市集已淪為“戰場”。事發時現場視頻顯示，汽車衝向市集人群時，大批民眾紛紛逃竄，孩童們放聲大哭，也有民眾圍在傷者身邊協助。一名現場目擊者稱，事發後“大家都躺在地上，小孩、大人、傷者，一切令人難以想像”。另一名目擊者說：“太可怕了，有人就在我身邊死去。我以為我只是去個聖誕市集，然後就發生這樣的事。這個世界病了。”



一名32歲的女子表示，她當時和男友正在市集逛街，一開始沒察覺異樣，但男友突然被一輛急速衝過來的車子從她身旁“拽走”。這名女子絕望地說：“真是太可怕了。”她不知道男友被送到哪家醫院，“這種不確定的感覺令人難以忍受”。



目前，德國全國各地的聖誕市集均進一步升級了安保措施，部分城市甚至暫時關閉了聖誕市集。