一份收割戰爭紅利的授“錢”法案

2023年2月19日，在美國首都華盛頓，一名抗議者手舉標語在林肯紀念堂前參加集會。組織者說，這可能是伊拉克戰爭以來美國最大反戰示威，抗議者要求美國停止煽動俄烏衝突、促進雙方和談、解散北大西洋公約組織（北約）、削減美國軍費等等。圖源：新華社 中評社北京12月22日電／據新華社報導，美國國會近日表決通過2025財年國防授權法案，總額約8950億美元，再創歷史新高。在美國不斷向外軍事投射維護全球霸權和軍工利益集團開足馬力大發戰爭橫財的雙重驅動下，美國國防預算一再打破紀錄。正如對該法案投下反對票的美國參議員伯尼·桑德斯所說，美國的國防體系早已成為少數大型國防承包商牟利的工具。所謂“國防授權法案”，名為授權，實則授“錢”。



美國軍費節節攀升，背後是其好戰霸權思維。自冷戰以來，美國一直致力於維護其全球霸權，從越南戰爭到海灣戰爭，再到阿富汗和伊拉克戰爭，美國持續給世界各地的動蕩火上澆油。近年來美國把戰略重點轉向所謂“大國競爭”，頻繁煽動衝突，大肆渲染大國競爭與對抗，通過販賣各種安全威脅為其軍費擴張提供借口。



1萬美元的馬桶蓋、1200美元的咖啡杯、17萬美元的手推車……媒體曝光的美軍天價採購案例屢見不鮮。根據布朗大學“戰爭成本核算”項目估計，美國國防部超過一半的年度預算“花在了軍事承包商身上”。美國國務卿布林肯近日公然聲稱，美國為烏克蘭花費中的大部分都被用在美國國內的國防工業基地。美國軍工複合體不僅撐大了國防預算，還通過資助選舉和游說影響國會立法議程，如美國一些有識之士所言，美國經濟已成為“綁在戰車上的附庸”。



一邊是軍費開支節節攀升，一邊卻是美債不斷膨脹。2024財年美國聯邦政府財政赤字達到1.83萬億美元。美國聯邦政府債務總額目前已超過36萬億美元，相當於美國人均負債10.74萬美元。美國哥倫比亞大學經濟學教授傑弗裡·薩克斯曾直言，當前美國債務危機的主因就是美國政府沉迷於戰爭。債台高築下，美國政府卻維繫龐大軍事開支，使得本該用於改善國內民生福祉和基礎設施的資源被擠占。



桑德斯批評指出，在無家可歸者、食不果腹的兒童以及付不起取暖費的老年人數量達到約50萬的情況下，美國不需要近萬億美元的國防經費。美國《國家利益》雜誌文章認為，對美國而言，最好的選擇是將資金用在國內項目上。花費在軍事上的數千億美元中，“只要有一筆用於民生，就能改善我們的城市，惠及無數民眾”。加拿大國際管理改革研究中心高級研究員丹尼爾·阿拉亞指出，美國政府過去20年中在戰爭上花費了超過8萬億美元。



“戰爭紅利”有毒，一味渲染威脅、擴充軍費不會給美國帶來“絕對安全”，相反卻會因激發其他國家的不安全感而讓世界陷入軍備競賽的陷阱。美國應盡早放棄以軍事威懾獨霸世界的執念，這不僅對美國人民有利，對美國經濟有益，也是符合世界潮流的正確選擇。



