亂局衝擊中東經濟　多國對華合作穩定發展

這是9月2日拍攝的阿聯酋杜拜馬克圖姆太陽能公園四期光熱光伏綜合發電項目現場（無人機照片）。圖源：新華社 中評社北京12月22日電／據新華社報導，2024年，巴以衝突延宕外溢，嚴重衝擊中東多國經濟。在動蕩局勢中，中東地區一些國家努力謀求結構性變革，取得明顯成效；一些國家努力對衝美國利率政策調整和西方制裁帶來的負面影響，促穩定、保民生。



當下，中東多數國家已深刻認識到，擺脫西方能源和金融霸權束縛，與廣大發展中國家一道謀求經濟多元化、共同發展是必由之路。在此過程中，積極深化對華合作成為地區廣泛共識。這一年，中東對華合作持續穩定發展，成果進一步凸顯。



地緣衝突影響多國經濟



本輪巴以衝突去年10月爆發以來，土耳其與主要貿易夥伴以色列的關係迅速惡化，後者是土耳其重要的農產品出口市場和高技術產品來源地。這令本就遭受高通脹、高赤字困擾的土耳其經濟雪上加霜。今年第二和第三季度，土耳其經濟分別同比萎縮2.4%和2.1%。此外，年初以來土耳其通脹率保持在47%以上，經濟形勢不容樂觀。



黎巴嫩位於地區衝突前沿，其脆弱的經濟面臨更大不穩定性。黎巴嫩比布魯斯銀行經濟研究部門負責人納西布·賈布裡勒表示，戰亂威脅下，黎巴嫩移民和資金外流現象嚴重。此外，由於債務違約，黎巴嫩無法從國際市場融資，經濟恢復空間大大受限。



在中東衝突的漩渦中心，巴勒斯坦和以色列2024年經濟均遭受嚴重衝擊。



巴勒斯坦經濟基礎被毀，民眾貧困率急劇上升。在加沙地帶，數十萬間受損住宅的重建工作最快要到2040年才能完成。



受戰亂影響，以色列接待的外國遊客數量大幅減少，酒店、餐飲以及與旅遊相關服務業面臨收入下滑和裁員。以色列高科技行業面臨人才外流和海外投資減少，一些科技公司外遷。主要港口的航運受阻使物流成本上升，供應鏈持續緊張，特別是能源和高科技設備進口方面所受影響更加明顯。



由於紅海地區局勢緊張，埃及蘇伊士運河收入大減。惠譽解決方案公司中東和北非國家風險主管拉莫娜·穆巴拉克說，受地緣衝突影響，蘇伊士運河每月創收從以往約7.5億美元降至2024年的平均每月3億美元。



以色列鄰國約旦的經濟也受到衝擊，承受著旅遊業收入下滑、陸上貿易路線受阻、外國投資減少等重壓。



西方政策風險強化多元化發展訴求



除戰亂外，美聯儲貨幣政策等西方因素加劇國際金融市場動蕩，對中東國家經濟帶來進一步衝擊。



這一年，部分中東地區國家匯率異常波動，輸入性通貨膨脹嚴重。土耳其裡拉對美元匯率今年以來下跌15%以上。美聯儲長期維持高利率吸引美元回流，加劇部分國家外匯短缺困境，束縛中東國家經濟發展與改革，嚴重威脅中東地區相對脆弱經濟體的金融穩定和債務安全。



為擺脫美西方的金融與能源脅迫，中東國家在增強經濟韌性、推動多元化發展方面進行了積極探索。其中，海灣阿拉伯國家合作委員會成員國持續推動經濟多元化轉型發展戰略，逐步提高非石油經濟產出對國內生產總值的貢獻率。



據世界銀行最新報告，沙特阿拉伯2024年實際經濟增長率預計為1.1%，主要由非石油部門強勁增長推動。阿聯酋在非石油部門4.1%的高增長推動下，預計2024年經濟增長3.3%，其中旅遊、房地產、建築、運輸和製造業等表現強勁。卡塔爾在新基礎設施項目、不斷擴大的製造業和快速增長的旅遊業支撐下，預計2024年非石油部門將保持2.3%的增速。



“海合會國家經濟增長的主要驅動力是非石油經濟的發展。”國際貨幣基金組織中東和中亞部主任吉哈德·阿祖爾說。



地區其他國家也在探尋契合自身發展的新路徑。近年來，土耳其與多國合作，發展太陽能光伏板、風力發電、大型儲能、電動汽車等產業。今年7月，土耳其出台國家高科技激勵措施，計劃加大對電動汽車、電池、半導體和可再生能源的投資。



對華合作提供發展動力



2024年，中東國家對華經貿合作呈現多點開花局面，對接程度更深、拓展領域更廣，有效滿足中東國家發展需求。



以沙特為例，對華經貿合作繼續向新、向深、向全發展。沙特投資大臣哈立德·法利赫表示，沙特正處於前所未有的大規模基礎設施建設階段，很多項目合同的締約方都是中國企業。



“中國在綠色產業和可再生能源領域處於全球領先地位，在汽車、電池和機器人等方面有很多新技術受到全球關注。沙特正努力拓展對華合作模式，學習中國先進技術。”沙特財政大臣穆罕默德·賈丹說。



同樣在今年，中國企業在埃及等中東國家投資建設火熱。埃及政治、法律和經濟研究中心主任阿迪勒·阿米爾說，中國在基礎設施、能源、工業、農業、科技等領域擁有豐富經驗，這是埃及實施經濟改革過程中迫切需要的。



在伊拉克，中國企業2024年進一步參與當地油氣開採。伊拉克政治分析人士納齊姆·阿里指出，中國企業的參與有利於伊拉克降低油氣開發成本，為戰後重建提供外匯支持。此外，引入中國技術和中國標準，有利於伊拉克本土能源產業迭代升級。



卡塔爾與中國在油氣領域的合作不斷延伸。卡塔爾能源公司今年與中國合作夥伴簽署兩項協議，中企將提供超大型液化天然氣運輸船的建造和租賃服務。卡塔爾哈馬德·本·哈利法大學副教授史蒂文·賴特說，能源合作是卡中經貿關係的重點，其他領域合作也潛力巨大。



土耳其安卡拉大學亞太研究中心主任梅爾特汗·丁達爾說，土中商業合作為土耳其經濟發展作出貢獻。特別是今年以來，一些中國企業表示有意在汽車製造、新能源等領域對土投資，這將使土耳其在完善供應鏈和技術升級等方面受益。與此同時，土耳其企業在華投資也可能因此增加。



埃及埃中商會秘書長迪亞·赫爾米指出，2024年，中東地區局勢動蕩。與西方國家做法不同，中國與中東國家保持著獨特的信任關係，在這一關係基礎上努力推動中東地區經濟增長、社會發展、和平穩定，這符合地區所有國家的共同利益。



