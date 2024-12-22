走進馬六甲，見證中馬人文旅遊熱

这是12月3日在马来西亚马六甲拍摄的鸡场街景观。图源：新华社 中評社北京12月22日電／據新華社報導，坐落在航線交錯的馬六甲海峽一側，馬來西亞古城馬六甲總是一番熱鬧景象。即便是在雨季，這裡依舊熙攘。其中，不乏慕名而來的中國遊客，或漫步於馬六甲河畔，或穿行在街市巷弄之間，感受這座城市深厚的歷史底蘊與多元文化交融的獨特韵味。



歷史上，馬六甲是東西方商品交易、文化交流的重要樞紐。明代航海家鄭和七下西洋、五次駐節馬六甲的故事，廣為人知。如今，歷史記憶與現代風貌交相輝映，大批中國遊客前來探訪鄭和遺跡，體驗中國文化“出海”的別樣魅力。



“小時候學到鄭和下西洋的歷史，就像在心裡種下一顆種子，總想到馬六甲看看。”在馬六甲鄭和文化館，杭州遊客王霖告訴新華社記者，今年恰逢中馬建交50周年，免簽政策讓他能夠順暢入境馬來西亞，完成兒時心願。“歷史課本裡的故事如今出現在眼前，我真切感受到文化交流如同紐帶，加深中馬兩國之間的聯繫與理解。”



自去年12月中馬兩國實施簽證互免政策以來，兩國人民交流互動日益頻繁，跨境旅遊從過去的“鳳毛麟角”變成如今的“說走就走”，更從以往的“世界很大我想去看看”變為如今的文化深度游。今年前10個月，到訪馬來西亞的中國遊客超250萬人次，馬方赴華遊客達108萬人次，實現雙向奔赴。



“很多遊客不再只是觀光旅遊，而是進行文化深度體驗。”多年來致力於推廣中國傳統文化的馬六甲鄭和·朵雲軒藝術館館長黃文慶介紹，近年來，馬六甲舉辦許多具有中國元素的文化活動，如推廣鄭和文化、峇峇娘惹文化以及賽龍舟慶端午等民俗活動。“中國文化‘走出來’並與本土文化融合，吸引大量中國遊客前來，深度體驗這種‘美美與共’的文化之旅。”黃文慶說。



在以雞場街為中心的馬六甲歷史城區，各具特色的騎樓、商鋪林立，這裡不僅是鄭和駐扎馬六甲時設立“官廠”的所在地，也是早期華人遷居南洋的落腳點。漫步騎樓間，不時有三兩名擎著紙傘、穿著娘惹服飾的遊客從記者身邊走過。“馬六甲的‘小娘惹’文化與中國淵源頗深，我在地理書和電視上都看到過，來到這裡旅遊，就是想親身感受一下這份獨特的文化。”來自福建的遊客李婷說。



峇峇娘惹，是指當時遷居馬六甲的華人與當地居民通婚而形成的族群，男性後代稱為“峇峇”，女性後代則稱為“娘惹”。隨著族群不斷發展壯大，峇峇娘惹在保留中華傳統習俗的同時吸收馬來人的文化，形成獨特文化體系。在飲食、語言、服飾等方面，峇峇娘惹成為中馬文化交流與融合的重要象徵。