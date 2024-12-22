巴西青年企業家為中巴友誼增光添彩

衛特出席中巴商業研討會。圖源：受訪者供圖 中評社北京12月22日電／據人民網報導，在來華8年後，巴西小夥衛特（Vitor Moura）蛻變成為一位企業家、一名中巴企業溝通使者。如今，他中文熟練，不僅在中國創立了自己的企業，兼任巴中企業家委員會市場部主任，還在清華大學攻讀國際關係碩士。今年11月亞太經合組織峰會和二十國集團領導人峰會期間，衛特多次擔任電視節目嘉賓，為促進中巴關係發聲。



來華之初，衛特對中國幾乎沒有任何瞭解，非常偶然地決定來這裡工作。當時他還不會說中文，第一次去廣東的一個小城洽談業務時，語言障礙給他帶來了不少困難。“我們花了很多時間與供應商團隊在一起，但幾乎無法相互溝通。”衛特回憶道。



在中國這些年，衛特更好地瞭解了中國，也越來越多地向巴西同胞介紹中國。衛特認為，長期生活在和原生文化完全不同的國度，幫他拓寬了世界觀、發展了價值觀，並且讓他認識到了哪些是真正重要和珍貴的事。



連接中巴兩國合作夥伴的商業橋梁



應中國合作夥伴邀請，衛特於2016年來到上海的一家巴西貿易公司工作。2019年，他創立了自己的公司Lantau，專注於促進中巴兩國產品貿易和出口。“我們公司的業務分為兩方面，一是幫助巴西商品進入中國，二是幫助巴西顧客從中國購買商品運回巴西。”衛特介紹。



衛特和團隊通過查找網絡資源、參加貿易展會等，與中國製造商取得聯繫，進而參觀他們的工廠。中國合作夥伴的可靠性令他印象非常深刻。“（他們）可以滿足需求，而且在交付方面有相當靈活的安排。”



在談到中國的經濟優勢時，衛特重點提到了政府對經濟發展的大力支持。他的企業在上海自貿區註冊，自貿區幫他簡化了註冊公司的大量手續。



中國強大的製造業也使衛特深感震撼。他認為中國製造能夠滿足所有國家市場的需求，並為買家提供豐富多樣的產品。“中國是唯一一個能夠提供如此多樣化產品的國家。中國的商機體現在其產品多樣性、工廠的靈活性和高效的物流。”衛特表示。



吸引和利用外資是我國對外開放的長期方針。據商務部統計，截至2024年6月底，外商累計在華投資設立企業超過120萬家。2024年1月至10月，全國新設立外商投資企業46893家，同比增長11.8%。