﻿深港跨境海島團　探秘沙頭角禁區

“邊境漫游.深港沙頭角跨境海島游”活動代表團踏上探索香港沙頭角禁區的特色之旅。圖源：大公報 中評社北京12月22日電／據大公報報導，近日，由香港特區政府文化體育及旅遊局首次攜手深圳市鹽田區委區政府共同主辦的“邊境漫游.深港沙頭角跨境海島游”首發團順利啟行，近30位文旅業界代表進入香港沙頭角禁區，並乘船前往鴨洲、吉澳、印洲塘和荔枝窩，深入瞭解地區自然風光、人文歷史及旅遊發展潛力。



據悉，這是內地旅行團首次進入香港沙頭角禁區及附近海島開展團體游活動。香港文體旅局表示，將繼續推動沙頭角文化旅遊開發，研究推出更多促進兩地人員往來的便利措施。同時，鹽田區也計劃面向香港遊客打造鹽田精品線路首團，加大兩地遊客交流互鑒。



近年來，隨著香港北部都會區發展建設的藍圖逐漸展開，沉寂多年的沙頭角禁區逐步向公眾揭開神秘面紗，沙頭角及新界東北的旅遊發展亦迎來新機遇。香港特區政府規劃的“藍綠康樂生態圈”，深化與鹽田區的聯動，充分發揮兩地旅遊潛力和豐富歷史文化資源，開拓旅遊保育的新機遇，為這一地區注入蓬勃新動力。



探訪香港沙頭角禁區，是一次穿越歷史與文化的旅程。代表團首站抵達沙頭角碼頭，碼頭初建於1960年代，重建於2004年，全長280米，是香港最長的碼頭之一。緊挨著碼頭的新樓街，是一座建於20世紀30年代的建築群，展現了典型的廣式騎樓風格。得益於此處優越的水運條件，新樓街曾是沙頭角的商業和貿易樞紐，商鋪雲集，提供糧油百貨等各類商品，成為當地經濟活動的中心地帶。在香港，這樣規模的騎樓建築群實屬罕見，因其深厚的歷史意義備受珍視，新樓街於2011年被評定為香港二級歷史建築。