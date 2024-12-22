無缺血器官移植技術　中國領跑全球

2024生命科學大會21日在廣州舉辦，與會科學家和醫學專家圍繞器官醫學等生命科學前沿領域，分享最新研究成果。圖為“世界首創無缺血器官移植術”完成者何曉順介紹“器官醫學”實踐與未來。圖源：大公報 中評社北京12月22日電／據大公報報導，21日，由廣東省科學技術協會指導、廣東省器官醫學與技術學會主辦的2024生命科學大會在廣州舉辦，聚焦“器官醫學”實踐與未來。記者從大會上獲悉，中國在無缺血器官移植及臨床應用等關鍵技術領域領先全球。



本次大會現場展示一台“無缺血肝臟灌注系統─Life－X100”，該系統破解器官移植中器官缺血再灌注損傷的世界性難題。據介紹，中山一院團隊透過該系統完成約300例肝移植手術，當中不少患者來自港澳，新技術使得患者一年生存率接近100%，比傳統方式提升近10個百分點。目前，歐美國家也透過中國這項技術，成功完成數例無缺血器官移植手術。估計，隨著新技術進一步推廣應用，將惠及更多患者。



大會主席、廣東省器官醫學與技術學會會長，中山大學附屬第一醫院器官移植中心學科帶頭人何曉順以《器官醫學實踐與未來》為題，介紹了器官醫學基礎研究與臨床實踐發展重點。



雖然中國器官捐獻和移植晚於西方國家，但近10多年取得明顯成效。數據顯示，截至2023年底，中國累計器官捐獻志願登記者超過650萬人，器官捐獻例數近5萬例，捐獻器官超過15萬個，中國已成為世界器官捐獻和移植第二大國。其中，廣東器官捐獻量約占全國四分之一，連續13年位居全國第一。



近年來，廣東與港澳在器官移植方面合作意願明顯提升，但受多方面因素影響，進展還不夠理想。在何曉順看來，接下來有必要加快大灣區移植器官的共享和互助。他舉例，廣東每年大約有600多個捐獻器官可供臨床使用，但受移植技術服務不均衡等因素影響，最終實際投入移植手術的心臟衹有200個左右。實現資源最大化利用，成為一大課題。何曉順認為，歐盟國家間實現了移植器官共享，內地和港澳地區有必要實現移植器官共享和互助，以讓醫學科技進步和改革成果惠及大灣區。