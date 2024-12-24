中評鏡頭：澳門美食代表 葡撻香酥飄千里

澳門代表性葡撻之一來自安德魯餅店（中評社 郭至君攝） 中評社澳門12月24日電（記者 郭至君 林艷）提到澳門美食，很多人第一印象就是外酥裡嫩的葡式蛋撻，它在大街小巷隨處可見，香酥微甜的濃鬱讓越來越多人尋味而來。



追溯歷史，葡式蛋塔起源於里斯本貝倫區（Belém）的熱羅尼姆斯修道院（JerónimosMonastery），相傳是修道院中的修女們發明的。目前，這間古老的修道院已被聯合國教科文組織列為世界遺產，而葡式蛋塔也同樣流傳到了全世界。為什麼會發明這道甜點呢？原來，當時修道院裡的修士、修女，會拿蛋白來替洗滌完衣物上漿，為了不浪費剩下的蛋黃，正好拿來做酥皮和甜點，最終心靈手巧的修女們，發明瞭這種小巧可愛的點心。



而為葡式蛋撻瘋狂的人當中，有一個剛好在貝倫旅遊的英國人決定將葡式蛋撻帶回澳門，讓這份甜蜜漂洋過海到亞洲。這名英國人就是在1989年於澳門路環村開設安德魯餅店(Lord Stow's Bakery)、塑造澳門葡式蛋撻奇蹟的Andrew Stow。他獨自鑽研製作方式，並加入英式口味後自成一派，成為澳門第一家賣蛋撻的店，並逐漸受到澳門人的歡迎。2006年，澳門政府為了感謝安德魯發明澳門葡式蛋撻替觀光帶來貢獻，授予他推動觀光事業的特別功績勳章，足見蛋撻對澳門的重要性不言可喻。



發展到現在，葡撻可以說是澳門的代表物之一，走在大街小巷上，各類甜品店、麵包房內都會售賣熱乎乎的現烤蛋撻。商家互相比拼也很“卷”，發明瞭各式各樣內餡的蛋撻，有榴蓮的、有抹茶的、有巧克力的、有珍珠奶茶的，甚至還有葡式辣魚餡。不僅口味多樣，呈現的形式也在各種創新，有葡撻口味的沙冰，有雪糕筒上放葡撻，有每日限量的冰火葡撻……讓食客目不暇接，不自覺想吃到吞口水，那還等什麼？快來嘗一嘗吧！

