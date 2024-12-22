爭議法案接連上場　台朝野各盤算

中評社台北12月22日電／20日院會大戰剛結束，這周又將迎來大法官人事案、《公益揭弊者保護法》、《選罷法》“加一法案”等新戰場。“立院”國民黨團總召傅崐萁曾表示，24日會續審“福國利民”法案如65歲以上排富免健保費、免巴氏量表等修法。司法及法制委員會召委、綠委鍾佳濱21日指出，未來沒有“爭議性法案”，衹有“衝突性法案”，會先全力修復憲政機制，其他都已非最重要。



根據《中時新聞網》報導，按照20日院會的討論事項議程，《財劃法》結束後，下一案就是民眾黨團最在意的《公益揭弊者保護法》草案。民眾黨“立委”黃國昌表示，將強力推動《揭弊者保護法》，民眾黨團跟台灣社會承諾“這個會期一定要過”。



民眾黨“立委”林國成也強調，《揭弊者保護法》雖然藍綠兩黨可能會顧慮，盼只適用公務人員，但民眾黨認為民企也適用，大家可以坐下來討論範圍，看是否能夠縮減，例如只適用到上市上櫃公司。



緊接而來還有藍白“立委”提案修正《老人福利法》，明定排富後由“中央”補助65歲以上老人健保費。不過“衛福部”估預算至少為359億元，恐造成低所得青壯年負擔日益加重，考量世代公平，希望維持原條文。



國民黨的警消反年改法案也同樣排入討論事項，修法內容是要求警、消、海巡、移民、空勤、航測人員退休所得替代率比照國軍。不過遭到“銓敘部”反對，認為會加大退撫基金缺口。



除此之外，還有16日從委員會初審送出的《選罷法》“加一法案”，明定罷免票數要高於當初得票數，此案雖尚在冷凍期，倘國民黨可說服民眾黨支持，可能趕在本會期結束前闖關。



針對後續朝野不同調的法案，綠營有何對策？綠委鍾佳濱表示，《憲訴法》三讀通過，在此憲政危機未解除前，藍白聯手主導的“國會”多數，只會製造更多的衝突，衹有“衝突性法案”，“國會”民主就變得沒有意義，會全力修復這個憲政機制，其他都已經不是最重要的事情。