上海港集裝箱年吞吐量突破5000萬標箱

中評社香港12月22日電／12月22日，隨著停靠在洋山港的遠洋巨輪上一個集裝箱被順利吊起，標誌著上海港2024年集裝箱吞吐量突破5000萬標箱，成為全球首個突破5000萬大關的集裝箱碼頭。



集裝箱吞吐量的不斷增長彰顯了上海港世界一流航運樞紐的地位。數據顯示，目前，上海港擁有近350條國際航線，覆蓋全球200多個國家和地區的700多個港口。國際航運網絡構建持續提升上海港對全球航運資源的配置能力，航運金融、保險、國際海事仲裁等功能的集聚和能力的提升，助力上海國際航運中心在全球航運中心城市綜合實力排名中連續5年穩居全球前三。



新華社報導，上港集團生產業務部副總經理楊焱濱介紹，今年，上海港集裝箱吞吐量的增長主要得益於外貿出口重箱、國際中轉箱、水水中轉量的持續增長。



近年來，上海港與長三角乃至長江經濟帶沿線港口的深度合作，進一步暢通物流通道、形成流域優勢、發揮港口群功能，持續發揮腹地優勢。楊焱濱說：“2024年，上海港水水中轉比例預計達60%，創歷史新高，上海港的樞紐功能進一步提升。”



智慧與綠色是全球港口跨越式發展的重要方向。



上海港所屬的洋山四期自動化碼頭投入運營，不僅助推上海港集裝箱箱量進一步攀升，還向全球港口貢獻了智慧碼頭的“中國方案”。上港集團哪吒科技總經理黃桁說：“‘洋山四期超大型自動化集裝箱碼頭關鍵技術研究與應用’項目成果，已在國內外14個碼頭中得以復刻應用。”



綠色發展方面，上海港已實現LNG加注常態化發展，並成功完成對大型集裝箱船綠色甲醇燃料“船-船”同步加注作業。