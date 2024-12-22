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韓在野黨促韓德洙同意通過涉尹錫悅等人特檢法
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2024-12-22 11:30:27
中評社香港12月22日電／據新華社報導，韓國最大在野黨共同民主黨22日表示，如果代行總統職權的國務總理韓德洙24日前不同意通過調查尹錫悅等人內亂罪嫌疑的“內亂特檢法”和調查總統夫人金建希的“金建希特檢法”，將被立即問責。
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