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南非西部發生5.3級地震
http://www.CRNTT.com   2024-12-22 11:51:47


　　中評社香港12月22日電／南非西部22日凌晨發生5.3級地震，立法首都開普敦等地有明顯震感，當地不少民眾在社交媒體上轉發地震消息。目前尚無人員傷亡和財產損失的官方報告。

　　新華社報導，據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生在當地時間凌晨2時51分（北京時間8時51分），震中位於南非北開普省布蘭德弗萊以西101公里處，震源深度10公里。

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