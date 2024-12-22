南非西部發生5.3級地震

中評社香港12月22日電／南非西部22日凌晨發生5.3級地震，立法首都開普敦等地有明顯震感，當地不少民眾在社交媒體上轉發地震消息。目前尚無人員傷亡和財產損失的官方報告。



新華社報導，據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生在當地時間凌晨2時51分（北京時間8時51分），震中位於南非北開普省布蘭德弗萊以西101公里處，震源深度10公里。