德國聖誕市場遭襲5人死亡200餘人受傷

中評社香港12月22日電／德國馬格德堡20日晚發生一起聖誕市場遭襲擊事件，造成至少5人死亡、200多人受傷，其中近40人傷勢嚴重。德國總理朔爾茨21日赴馬格德堡參加悼念儀式時表示，必須對此事進行深入調查。



德國薩克森-安哈爾特州首府馬格德堡一個聖誕市場20日晚發生車輛衝撞人群事件。當地警方20日晚說，嫌疑人當場被逮捕，當地聖誕市場目前已關閉。



新華社報導，薩克森－安哈爾特州州長賴納·哈澤洛夫20日晚對媒體表示，初步調查顯示，此事件為單獨作案，目前沒有進一步危險。



據當地媒體報導，嫌疑人是一名來自中東地區國家的50歲男子，自2006年以來一直居住在德國，是該州一名醫生。事件仍在進一步調查中。



另據德新社援引消息人士的話報導，被捕男子不在德國執法部門關注的極端分子名單上。



朔爾茨21日在馬格德堡參加聖誕市場襲擊事件哀悼儀式時說，肇事者以殘忍手段傷害多人，其行為“可怕且瘋狂”，必須對此事進行深入調查。他還表示，目前，傷者中有近40人傷勢嚴重，情況令人擔憂。



德國內政部長費澤21日宣佈當天在全國範圍內降半旗哀悼遇難者。當地媒體援引總統發言人的話報導說，德國總統施泰因邁爾將出席21日晚在馬格德堡舉行的悼念活動。



中國駐德國大使館表示，暫未收到中國公民傷亡的報告。大使館提醒在德中國公民增強風險防範意識，密切關注當地安全形勢，假期避免前往集會活動，遠離人員聚集區域，加強自我保護，確保人身安全。