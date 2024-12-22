浙江：用活本地資源推進新時代廉潔文化建設

浙江省龍游縣紀委監委利用本地現有資源和地方特色文化，不斷創新廉潔文化傳播方式，持續豐富廉潔文化產品供給。圖為該縣紀檢監察幹部在塔石鎮澤隨村瞭解相關情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月22日電／據中央紀委國家監委網站報導，“2500多年流淌不息的大運河，不僅形成了源遠流長、博大精深的運河文化，也孕育了一批清正廉明、政績卓著的清官廉吏，他們為官鐵面無私、執政為民……”時值仲冬，京杭大運河杭州段河畔依然游人如織，遊客們紛紛登上游船，一邊欣賞著大運河兩岸的美景，一邊聆聽著流淌在運河千年文明裡的廉潔故事。



悠悠古運河，徐徐清風起。依托大運河文化帶建設和大運河申遺成功10周年契機，今年，“大運河·清風廉路”活動正式開啟，通過貫通杭州上城、拱墅及臨平三地運河沿線的16個廉潔文化陣地，遊客可通過“廉運清風號”游船及“小蓮清風廉運”定制公交專線等交通方式，在欣賞旖旎風光的同時，參觀運河沿線的廉潔文化陣地，感悟廉潔文化的魅力。



加強新時代廉潔文化建設是一體推進“三不腐”的基礎性工程，浙江省紀委監委持續推進新時代廉潔文化建設，充分挖掘各地文化資源中的廉潔因子，從革命文化、中華優秀傳統文化、社會主義先進文化中挖掘資源、汲取智慧、凝聚共識，推動廉潔文化有效覆蓋，不斷增強廉潔文化吸引力、感染力和影響力，引導黨員幹部涵養清正廉潔的政治品德、弘揚崇廉拒腐的新風正氣。



立足地域特色，浙江省各級紀檢監察機關不斷汲取本地優秀傳統文化中的廉潔因子，將廉潔文化與傳統文化、民俗文化等有機結合，因地制宜建設各具特色的廉潔文化陣地。



今年7月，由溫州市紀委監委、市委宣傳部、市文化廣電旅遊局聯合指導，永嘉縣紀委監委、縣委宣傳部、縣文化和廣電旅遊體育局聯合出品的昆劇《監察禦史徐定超》在浙江省人民大會堂上演。該劇根據永嘉歷史名人徐定超擔任京畿道監察禦史期間的史料進行藝術加工，前來觀看的黨員幹部群眾在享受視聽盛宴的同時，接受廉潔文化的熏陶。餘姚市紀委監委依托本地的王陽明名人文化資源，打造王陽明故居為地市級廉潔文化教育基地，出版《王陽明廉潔思想與行為》等專著，拍攝廉政專題片等，厚植廉潔文化土壤，擴大廉潔文化建設覆蓋面、影響力。

