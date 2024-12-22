中國汽車自主高端化加速演進

節目現場。主辦方供圖 中評社北京12月22日電／據人民網報導，從年產過萬輛，到年產首次突破百萬輛，中國新能源汽車產業用了6年。同樣只用了6年，我國新能源汽車產業又實現了從年產百萬輛到千萬輛的跨越。



在全球汽車產業格局深刻變革和技術飛速發展的背景下，中國汽車品牌正以前所未有的姿態，站在全球舞台的中央。



隨著2024年第1000萬輛新能源汽車下線，中國成為全球首個年度新能源汽車產量達到這一里程碑的國家。量變的背後，是質變的飛躍。中國汽車產業正在實現從低端製造向高端製造、低端品牌向高端品牌、低端消費向高端消費的歷史性跨越。



2024年中央經濟工作會議將“提振消費”作為2025年經濟工作首要任務，指出要“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”“實施提振消費專項行動”“加力擴圍實施‘兩新’政策，創新多元化消費場景”。



促消費政策也是今年車市發展的重要支撐。商務部數據顯示，截至12月9日，全國汽車以舊換新補貼申請量合計突破500萬份。得益於此，全年汽車銷量有望達到3100萬輛，其中新能源汽車有望突破1300萬輛。



以舊換新，除了字面上的理解，“新”還體現在功能與性能上的提升，背後更蘊藏著產業升級的澎湃動力。

