減息效應　明年樓價料升5%

在減息、撤辣，以及放寬按揭等利好因素下，本港樓市交投已出現明顯反彈。（圖源：大公報） 中評社北京12月22日電／據大公報報導，年結將至，亦是一年一度為明年樓市“把脈”的時候。回顧2024年全年，今年特區政府在房策上“急轉彎”，多管齊下振樓市，包括全面撤辣、放寬物業按揭等，加上減息消息刺激，令一手及二手交投雙雙急升。今年迄今，一手成交量勢將接近1.6萬宗，二手住宅成交量估計亦接近4萬宗。



展望明年，樓市好淡因素並存，利好因素包括美國減息潮、中央政府繼續推出刺激經濟政策等。雖則隨著特朗普上任總統令中美關係添上陰霾，而且目前新盤庫存量高企影響樓市，但總括而言，利好因素仍多於利淡因素，有助明年樓市穩中向好。



首先，本港息口出現“加慢減快”的現象。日前美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，為9月以來三度減息，令人驚喜的是，香港銀行亦意外地跟隨美息回調，將最優惠利率下調0.125厘，進一步紓緩供樓人士的壓力。



本港息口“加慢減快”，原因之一是“存款升、貸款跌”的情況加劇。根據金管局數據，香港於2022年9月開始踏入加息周期，彼時港元存款與貸款數字有同步增加的趨勢；但其後本港開始出現“貸款跌、存款升”的背馳現象，直至今年9月本港重新踏入減息周期，港元存款與貸款的“背馳”情況加劇。今年首10個月，港元存款較2023年底進一步增加約2.9%至7.84萬億元；同期港元貸款額則減少約5.5%至6.07萬億元。在銀行資金充裕的背景下，相信本港銀行業有可能加速減息，利好本港樓市。

