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趙樂際主持十四屆全國人大常委第十三次會議
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2024-12-22 17:32:21
12月21日上午，十四屆全國人大常委會第十三次會議在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。趙樂際委員長主持。（圖源：新華社）
中評社北京12月22日電／據新華社報導，十四屆全國人大常委會第十三次會議21日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。趙樂際委員長主持。
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