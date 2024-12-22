紀檢監察機關嚴查“假理財、真受賄”

江蘇省盱眙縣紀委監委緊盯黨員幹部通過高息放貸、投資入股、代持或委托理財等市場化行為獲取非法利益問題，深挖查處各類新型腐敗和隱性腐敗。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在某銀行核實相關情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月22日電／據中央紀委國家監委網站報導，新型腐敗和隱性腐敗是當前反腐敗鬥爭面臨的新情況新問題。隨著反腐敗鬥爭持續發力、縱深推進，一些腐敗分子不再選擇“一手交錢、一手辦事”的傳統受賄方式，轉而尋求更具隱蔽性或迷惑性的手段進行貪腐。然而，無論腐敗手段如何花樣翻新、腐敗路徑如何精心設計、腐敗利益如何轉移轉化，新型腐敗和隱性腐敗的權錢交易本質不會變、權力變現目的不會變。



近年來，一些不法商人為謀取不正當利益，主動尋求投資項目，通過共同放貸、共同投資等方式，幫助個別領導幹部實現財產保值增值，從而達到利益捆綁目的。紀檢監察機關緊盯此類新型腐敗和隱性腐敗問題，嚴厲懲治以委托理財為名收受賄賂等行為。



以“幫助投資理財”為名對領導幹部行賄，隱蔽性強，必須精準識別查處



江蘇省海安經濟技術開發區原黨工委委員、財政局局長田某某自詡為“經濟學家”，相熟的老板和金融機構代表為了迎合他，常以“討教”金融知識為名，請他在酒桌上“指點迷津”。融資中介繆某某便是其中之一。



為了拉攏田某某，繆某某曾多次提出，可以幫助田某某及其家人投資理財。田某某心存“顧慮”，遲遲不肯表態。在他看來，“把錢放到別人那裡收取高額利息，等於直接收錢，根本就經不住組織的調查取證，這種方式不‘安全’。”



而繆某某隨後的提議，卻打動了田某某——“我是炒茶葉‘期貨’的莊家，你自己開個戶，跟著我炒茶葉，到時候行情能翻倍。贏了你拿走，輸了我賠你，你收得安心，我送得也踏實。”

