蔡壁如將參選民眾黨中央委員　已約盧秀燕商談

中評社台北12月22日電／台中市政府顧問、前“立委”蔡壁如今（22）日表示，她已決定參選民眾黨中央委員，進入黨中央溝通協調，讓黨團結起來；至於是否會辭市政顧問，她已和市長盧秀燕預約面談，聽取其意見。蔡壁如強調，有人的地方就有江湖，這時候已不能管個人的小恩小怨，最重要的是團結，讓民眾黨繼續往前走。



根據《中時新聞網》報導，民眾黨主席柯文哲因司法案即將被起訴，日前透過律師遞出黨主席辭職書，為此，民眾黨中央委員20日晚間召開閉門會議，傳出慰留聲浪。民眾黨創黨元老蔡壁如表示，她認為柯文哲辭主席是基於對民眾黨的愛，覺得自己可能要被起訴，不要因為冗長的司法程序，導致黨被拖著不能往前走。



最近因為柯文哲的司法案件，蔡壁如說，她感覺民進黨是要團滅民眾黨，而民眾黨面臨泡沫化，在這個時間點，黨內各方面都應團結起來，只要有人的地方就有江湖，但此時此刻最重要的就是團結，她也因此想出來選中央委員，進到黨中心和各方勢力整合溝通，因整合溝通是其強項，她願意出來做，最重要的是讓民眾黨往前走。蔡壁如強調，放棄是最簡單的，但黨代表選舉結束後，很多人跟她說，“這個黨是妳創的，妳有責任”，這讓她思考，有責任就應盡一切努力去做，不成功也不會有遺憾。



蔡壁如表示，已跟盧秀燕的祕書預約，想當面聽取盧的想法和建議，如果公務員跟黨職之間有衝突，她不會讓盧難做人。 蔡壁如坦言，和盧秀燕見面也是希望尋求外援、聽取她的想法，因民眾黨面臨危機，“我的內心很徬惶、個人力量渺小，不知怎麼救民眾黨，希望內部要團結，外部找到外援的力量來幫忙。”