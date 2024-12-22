特朗普威脅“收回”巴拿馬運河　巴學者：荒謬

中評社香港12月22日電／美國當選總統特朗普21日說，巴拿馬運河是“美國重要國家資產”，威脅美國將“收回”巴拿馬運河。巴拿馬學者批評特朗普此番言論“荒謬至極”。



特朗普當天在社交媒體上寫道，“巴拿馬運河對美國經濟和國家安全起著關鍵作用，被認為是美國重要國家資產”，“一個安全的巴拿馬運河對美國的商業和海軍從大西洋到太平洋的快速部署至關重要，大大縮短了到美國港口的航行時間”，“美國是巴拿馬運河的頭號用戶，超過70%的過境貨物駛往或來自美國港口”。



特朗普聲稱，美國為修建巴拿馬運河“付出巨大的生命和財富代價”，運河後被“愚蠢地”交給巴拿馬管理，但這不是“讓巴拿馬去向美國、美國海軍和與美國做生意的公司收取高昂的通行費”。美國海軍和商業被不公平對待，巴拿馬收取的費用是“荒謬的”，特別是考慮到“美國對巴拿馬的極大慷慨”，這種對美國的“敲詐”應立即停止，否則“我們將要求巴拿馬運河完全歸還給美國”，“巴拿馬官員，請遵照指示！”



巴拿馬大學運河和國際關係學院副院長瓊斯·庫珀在接受新華社記者採訪時說，巴拿馬是巴拿馬運河的正當主人，美國“收回”巴拿馬運河的說法“沒有任何法律依據，荒謬至極”。佔領巴拿馬運河期間，美國獲利巨大，而巴拿馬獲得的利益卻微乎其微。



巴拿馬國際關係學者胡里奧·姚對特朗普上述言論“感到震驚”，稱其“傲慢、自負且充滿威脅”，是美國“大棒”政策的最新例證。胡里奧·姚強調，巴拿馬運河的控制權絕不能再回到美國手中。



特朗普2011年接受美國媒體採訪時稱，美國歸還巴拿馬運河是“愚蠢的”。巴拿馬首都巴拿馬城的市議會同年通過決議，宣佈特朗普為“不受歡迎的人”。



1903年，美國通過支持巴拿馬獨立，與巴拿馬簽訂了《巴拿馬運河條約》，取得開鑿運河和“永久使用、佔領及控制”運河和運河區的權利。為廢除不平等條約和收回運河區的主權，巴拿馬人民進行了不屈不撓的鬥爭。1977年，美國與巴拿馬簽訂新的《巴拿馬運河條約》和《關於巴拿馬運河永久中立和經營的條約》。根據條約，1999年12月31日起，巴拿馬將全部收回運河的管理和防務權，駐在運河區的美軍將全部撤出。