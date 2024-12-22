中國縣城小童車駛向全球大市場

中評社香港12月22日電／“這裡的產品質量好，價格還不貴。既可以購買整車，也可以購買零配件回國組裝。”今年40歲的麥爾丹·安阿貝迪耶夫是中國北方一個小縣城的常客。



這位來自土庫曼斯坦的商人，十多年前就在河北省邢台市平鄉縣採購兒童自行車，之後幾乎每年都要來一趟，轉工廠、看新品、下訂單，一待就是10天。



新華社報導，平鄉縣被譽為“中國童車之都”。2023年，平鄉年產自行車、童車及玩具1.45億輛（件），產品遠銷美國、俄羅斯、德國、哈薩克斯坦等80多個國家和地區。



“我們生產的嬰兒推車和安全座椅主要出口到歐洲和北美。公司去年出口額3.1億元，今年市場不錯，預計出口額將增長10%左右，超過3.4億元。”好孩子兒童用品平鄉有限公司副總經理喬曉光告訴記者，公司產品幾乎全部進入國際市場。



20世紀70年代，平鄉縣從自行車零部件生產做起，從街頭地攤到產業園區，曾經的國家級貧困縣一步步發展成為全球童車的研發生產中心。2023年，平鄉縣有自行車、童車及玩具生產企業4800餘家，童車產業集群年營業收入超300億元，已形成集童車、自行車零配件及整車生產、加工、銷售於一體的專業集群，輻射周邊200多個村莊，從業人員達12萬人。



“萌獸”是平鄉縣本地近幾年崛起的新銳品牌，由邢台金天兒童用品有限公司所有。2018年，這家公司主動轉型升級，聘請國外設計團隊，在產品設計和質量上下功夫，逐步打開高端童車市場。



走進企業展廳，一排排清新時尚的童車令人眼前一亮。藤編車筐、鵝黃色車胎、莫蘭迪色車架、有自主IP的毛絨公仔和可愛車鈴……這是“萌獸”品牌最具代表性的產品，基礎款售價在1000元左右，俘獲了無數年輕媽媽的心。



公司副總經理周旺說，產品的設計靈感源自意大利畫家喬治·莫蘭迪的作品，整體色調自然柔和，“到2023年銷量就已超過10萬台。”



在河北新仕嘉玩具有限公司的生產車間，家住平鄉縣尋召鄉王洪康村的49歲女工劉花改正忙著給嬰兒推車拉鉚釘。“一建廠我就來了，工作五年了。這邊一個月工資4000多元，光我們村就有四五個人。”劉花改說。像劉花改這樣的本地員工，在這家公司占90%。



為了開拓市場、促進產業發展，2014年以來，平鄉縣已舉辦18屆國際自行車童車玩具博覽會。據平鄉縣自行車行業協會黨支部書記柴存亮介紹，今年10月的博覽會，共吸引參展企業1500多家，同國內外採購商達成意向訂單約40億元。