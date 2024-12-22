“當家鬧事”說對一半　沈富雄揭綠營真正目的

中評社台北12月22日電／“立法院”20日針對《“憲法”訴訟法》、《財劃法》、《選罷法》等重大法案進行表決，期間民進黨“立委”與國民黨“立委”發生衝突，民進黨團總召柯建銘更鼓動青鳥衝入“立院”，遭在野陣營批評“當家鬧事”。前“立委”沈富雄認為，“當家鬧事”說只對一半，因目前民進黨想推翻自身“當家當一半”的現況，在野陣營則想固守自己的脆弱過半，“重點在這裡”。



“立法院”20日三讀通過《“憲法”訴訟法》、《財劃法》及《選罷法》修正案，這也成本屆“立院”朝野衝突高峰，不少藍綠“立委”皆掛彩。此外，民團當天也號召青鳥聚集在“立法院”外抗議，主辦單位聲稱現場突破千人，北市警局出動400多名警力維安，國民黨團上午10點多攻入議場後，柯建銘率多名綠委轉往“立院”側門，向青鳥示意揮手，鼓動青鳥衝入“立院”，最終遭警力擋下。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》表示，藍白現在都說民進黨“當家鬧事”，但實際上，這是個只對一半、沒說服力的說法，“這就是為什麼國民黨的委員這麼努力、認真，支持度和聲量卻不會上來”。他認為，民進黨之所以會“鬧事”，是因為在本屆“立法院”沒有過半、他們“當家當一半”，所以想要推翻現況。



國民黨和民眾黨部分，沈富雄認為，他們則是要在法案通過的同時，固守自己的脆弱過半，“重點在這裡，我們討論不要偏離這個主軸”。而對於沈富雄的說法，節目主持人、資深媒體人趙少康則補充，目前的情況是民進黨在行政部門當家，在野陣營則在“立法院”當家。