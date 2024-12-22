“超級工程”激發大灣區城市旅遊新動能

中評社香港12月22日電／12月的中山，天朗氣清，氣候宜人。在廣東省中山市南朗街道的崖口村，遊客們三三兩兩坐在農田、花田畔的咖啡館，感受著遠處吹來的海風，享受愜意的休閑時光。



隨著深中通道今年6月正式通車，這個濱海小村迎來了旺盛的灣區客流。村子的道路上，隨處可見掛著深圳、廣州、珠海等地車牌的私家車，甚至還有不少粵港、粵澳等兩地牌照的車輛。



新華社報導，崖口村黨委書記、村委會主任譚錦鶤介紹，深中通道開通後的首個周末，崖口村一天接待遊客約6萬人次，與去年同期相比增長了約5倍。今年國慶假期期間，崖口村日均遊客更是達8萬人次。



崖口村的變化，是一系列“超級工程”推動粵港澳大灣區旅遊發展的一個縮影。近年來，隨著港珠澳大橋、深中通道、黃茅海跨海通道等“超級工程”串聯起粵港澳大灣區城市群，灣區立體交通網絡不斷織密，帶動了大灣區城市以及周邊地市的旅遊發展，為灣區人開啟文旅新玩法。



早上在深圳吃早茶，中午到中山參觀孫中山故居紀念館，晚上到珠海長隆觀看大馬戲……如今，灣區居民在閑暇時間，可以隨時開啟愜意的一日“遛灣”之旅。



在網絡社交平台上，深中通道、港珠澳大橋等旅遊相關話題成為熱點。在中山、珠海、廣州、江門等城市道路上，來自深圳、香港、澳門等地的車輛越來越多。大灣區文旅生活圈正在加速融合。



乘著“超級工程”的東風，廣東多地持續推出多元旅遊線路，為遊客帶來豐富的灣區游體驗。例如，深圳、中山、江門三地文旅部門聯合推出親子研學、歷史文化、美食體驗3條跨市聯游線路，為遊客推薦珠江東西兩岸的美景美食。



節假日期間，港澳與內地遊客“雙向奔赴”，經港珠澳大橋“北上南下”人群交織，持續掀起跨境消費熱潮。港珠澳大橋邊檢站數據顯示，今年以來，截至10月22日，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的客流總量達2150萬人次，同比增加84.8%。



“隨著今年廣東省內大交通升級，叠加港澳車輛北上，港澳遊客對比去年同期增長明顯。”長隆集團副總裁蔣敏靈介紹，“港車北上”、“澳車北上”、深中通道通車以及高鐵提速等，將大灣區各個城市之間的距離拉近，也對整體旅遊消費起到強勁的拉動作用。