劉成昆答中評：習主席講話體現對澳戰略指引

澳門科技大學可持續發展研究所所長劉成昆（中評社資料圖） 中評社香港12月23日電（記者 段曉魯）國家主席習近平於12月18日下午抵達澳門，一連三日出席慶祝澳門回歸祖國25周年慶典的一系列活動，視察澳門特別行政區，並發表重要講話。澳門科技大學可持續發展研究所所長劉成昆接受中評社訪問，他表示，習主席在澳門的系列講話，鼓勵澳門更加積極主動地對接國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為，這體現了中央對澳門未來發展的高度期望和戰略指引。



劉成昆表示，習主席在澳門的系列講話，充分肯定了澳門回歸25年來在“一國兩制”指引下所取得的顯著成就，包括經濟社會發展的歷史性躍升、居民福祉的大幅提升以及對外合作的持續擴大等。強調“一國兩制”的制度優勢，指出這是澳門長期繁榮穩定的最佳制度安排，也是澳門未來發展的堅實基礎。此外，習主席明確表示中央將一如既往地支持澳門發展，鼓勵澳門積極融入國家發展大局，實現經濟適度多元發展。習主席也對澳門未來發展提出了期許，包括登高望遠、海納百川、銳意進取，鼓勵澳門更加積極主動地對接國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為，這體現了中央對澳門未來發展的高度期望和戰略指引。



關於習主席此次在澳門多個場合重要講話時都形容澳門是一顆“明珠”，劉成昆認為，習主席將澳門形容為一顆“明珠”，他強調澳門是祖國的掌上明珠，這一表述溫暖了澳門同胞的心，也增強了澳門居民對國家的認同感和歸屬感。這一比喻寓意深遠，既體現了中央對澳門的高度重視和殷切期望，澳門是中國發展大局中的重要一環，澳門要融入國家發展大局；同時也彰顯了澳門在中國發展大局中的獨特地位和重要作用，即澳門在地理位置、歷史文化、經濟體系等方面具有獨特優勢，是中國對外開放的重要窗口和橋梁，是國內國際雙循環的交匯點。

