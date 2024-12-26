中評深度：劉景松談澳門成就與發展

澳門創新發展研究會理事長劉景松（中評社資料圖 盧哲攝） 中評社香港12月26日電（記者 盧哲）12月20日，澳門迎來回歸祖國25周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日至20日視察澳門，並出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮。澳門創新發展研究會理事長劉景松博士日前接受中評社記者專訪時表示，回歸25年來，澳門在政治、經濟、教育、民生、醫療、科技等領域取得舉世矚目的成就。今天，作為偉大祖國的一方寶地，澳門這顆鑲嵌在南海之濱的璀璨明珠，熠熠生輝，煥發出前所未有的絢麗光芒。



劉景松總結說：25年來，在“一國兩制”方針指引下，在中央政府和祖國內地的大力支持下，澳門全面理解、正確實踐“一國兩制”偉大事業，充分發揮“一國兩制”制度優勢，持續開創“一國兩制”事業高質量發展新局面。25年來，澳門社會發生了翻天覆地的變化，創造了一系列發展奇跡。經濟快速增長，城市競爭力穩步提升，國際影響力和美譽度顯著提高。現時，澳門發展腳步更穩健，產業結構日趨合理，“一國兩制”社會基礎更堅實，多種族多元文化共處更和諧，“一中心、一平台、一基地” 建設成效日益彰顯。澳門的歷史文化名城、最佳亞洲會議城市、創意城市美食之都、東亞文化之都、盛事之都等國際大都市“金名片”越擦越亮，向世界展示了具有澳門特色“一國兩制”的華彩篇章。



劉景松表示，澳門居民素有愛國愛澳的優良傳統，這是澳門社會最寶貴的精神財富，愛國愛澳一直是澳門社會的核心價值，這是澳門長期繁榮發展的最根本和最可靠動力。劉景松認為，回歸25年來，澳門市民的民族意識和國家認同一直處於高位水平。澳門同胞對國家的認同感和向心力不斷加強，民族感情不斷昇華，國家意識和愛國精神在青少年心田中深深紮根。包括創研會在內的逾萬社團機構會務活動踴躍，參與培育並提高了廣大市民的社會責任感，為愛國愛澳精神的傳承發揚奠定了基礎，為推動澳門社會和諧發展作出了貢獻。



劉景松認為，在維護社會穩定，推動經濟適度多元，實現自身更好發展的同時，澳門要積極主動參與粵港澳大灣區和琴澳深合區建設，更要整合優質資源，積極主動對接國家重大戰略，促進與葡語國家全方位合作。充分發揮對外聯繫廣泛的優勢，發揮澳門在東西方文化交流、文明互鑒、民心相通等方面的特殊作用，積極傳播中華優秀文化，宣傳國家政策，講好中國故事，講好成功實踐“一國兩制”的澳門故事。積極投身高質量共建“一帶一路”，為強國建設、民族復興作出澳門貢獻，這也是“一國兩制”實踐新階段賦予澳門的重要使命。



劉景松，澳門創新發展研究會理事長，文學博士，副教授。主要從事中國現當代文學、海外華文文學以及粵港澳社會文化等領域的教學與研究。出版《學林新語》《鏡海觀瀾》，合著《澳門文化交流合作基地建設策略研究》，主編《澳門文旅產業新拓展策略研究》《澳門紅色旅遊資源開發與愛國愛澳教育研究》等。



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