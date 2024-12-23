中評觀察：馬英九停留六天 成都有何魅力？

古蜀文明代表性文物金面具（中評社 海涵攝） 中評社成都12月23日電（記者 海涵）中國國民黨前主席馬英九第三次率台灣青年來大陸交流訪問，已於21日從哈爾濱轉赴成都。馬英九每次訪陸所到訪的城市都有特別意義，此次他飛越過一個對角線，從大陸東北到西南，接連體驗了冰雪世界和天府之國的不同風土人情。



馬英九一行將在成都及周邊交流訪問至26號，這裡應是馬英九幾次訪陸行程中停留最久的一個城市，成都究竟有何魅力？



作為古蜀文明的重要發源地、“天府之國”的中心，成都歷史文化底蘊深厚，文化是這座城市的靈魂。這裡有金沙遺址博物館，展現了古蜀文化的璀璨，再現了古代蜀國的輝煌；有武侯祠，是全世界影響最大的三國遺跡博物館，享有“三國聖地”之美譽；有杜甫草堂，是中國唐代大詩人杜甫流寓成都時的故居，被譽為“中國文學史上的一塊聖地”；有都江堰水利工程，展現了中國水利工程技術的偉大奇跡。馬英九對中華歷史文化有著深刻瞭解和熱愛，每次訪陸他都會帶台灣青年走訪許多文化古跡。此次在成都，馬英九一行會到訪杜甫草堂、武侯祠、都江堰水利工程等地。22日，馬英九一行已經參觀成都周邊的三星堆遺址博物館，感受了古蜀文化面貌和發展水平。23日將參觀杜甫草堂，並將參加“兩岸共同弘揚中華文化”座談會。



除了豐富的歷史文化資源，成都最出圈的特色當屬“頂流”大熊貓，馬英九此行也會參訪大熊貓野放研究中心。大熊貓深受台灣民眾喜歡。大陸曾於2008年將大熊貓“團團”“圓圓”贈予台灣，“團團”“圓圓”在2013年生下第一胎“圓仔”、在2020年產下第二胎“圓寶”，它們一家在台灣收穫大批粉絲。目前，台灣共有“圓圓”“圓仔”“圓寶”3只大熊貓（“團團”已於2022年去世）。每逢生日和中秋節等日子，台北動物園都會組織活動，讓大熊貓與粉絲一同慶祝。

